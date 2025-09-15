Belinda revela cuál es la mayor locura que ha hecho por un hombre

En una reciente entrevista, una de las personalidades más queridas por el público mexicano: Belinda, reveló cómo es en un contexto amoroso. La cantante ha tenido algunas relaciones románticas muy mediáticas.

En los últimos años, las relaciones más recordadas de Belinda son con Christian Nodal, Gonzalo Hevia Baillère y Lupillo Rivera. Sin embargo, cuando le preguntaron en una reciente entrevista a la pregunta: "¿Cuál es la mayor estupidez que has hecho por un hombre?” Ella causó gracia con su respuesta.

Tantas cosas, es que vivo enamorada del amor y siempre apuesto todo por la persona equivocada. Belinda.

Belinda confesó entregar todo de sí al momento de estar enamorada de un hombre. Dice ser aferrada a las personas de las que se enamora. La cantante ha escrito canciones a ex amores, tal y como Taylor Swift, su canción Heterocromía habla de la infidelidad que vivió en su relación con el heredero de Palacio de Hierro Gonzalo Hevia Baillère.