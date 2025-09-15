Suscríbete
Sasha Sokol agradece el apoyo del sistema judicial en su caso contra Luis de Llano

Tras la victoria legal que obtuvo, la famosa no pudo evitar las lágrimas al agradecer el actuar del sistema judicial mexicano en favor de las víctimas de abuso sexual

September 15, 2025 
Diana Laura Sánchez
Sasha Sokol reapareció públicamente para compartir sus primeras declaraciones después de que encontró justicia en su batalla legal contra el productor Luis de Llano.

En un encuentro con los medios de comunicación, la ex integrante de Timbiriche se dejó ver visiblemente conmovida y expresó, “justo quisiera aprovechar este espacio para agradecer primero a mi familia y a mis amigos; a Alejandro, mi pareja, porque ha sido la red protectora que me permitió haber hecho lo que hice; al público que ha sido empático; a ustedes los medios que han ido aprendiendo cómo tratar temas delicados”, dijo en declaraciones retomadas por el programa Despierta América.

La intérprete no pudo contener las lágrimas al referirse al sistema judicial mexicano, reconociendo el papel que tuvo en su caso. “De forma muy especial al sistema judicial mexicano, en particular a la Suprema Corte de Justicia porque al sentar estas jurisprudencias no me están apoyando a mí, están apoyando a muchos mexicanos que viven o podrían vivir algo similar”.

Tras visibilizar públicamente la situación de abuso que vivió por parte del productor Luis de Llano en su adolescencia, la actriz y cantante logró sentar un precedente histórico que fortalece los derechos de las víctimas.

“Hoy sé que mi lucha no fue en vano. Este fallo confirma que las infancias deben ser escuchadas y protegidas, siempre”, compartió la artista.

