Entretenimiento

Martha Higareda revela que está esperando dos niñas

La actriz y su esposo anunciaron el género de los gemelos que están esperando

September 13, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
martha higareda lewis howes

La actriz ya tiene pensados algunos aspectos clave para su próxima boda

Instagram

Hace unas semanas, Martha Higareda y Lewis Howes protagonizaron la portada de la revista CARAS México para revelar que serán papás por partida doble.

La pareja está feliz de debutar en su faceta como padres para formar una familia de cuatro, ya que están esperando dos bebés.

Y aunque no habían revelado el género de sus hijos, decidieron hacerlo hasta ahora en una de las conferencias de Lewis donde emocionaron al público al compartir la gran noticia.

La pareja se presentó en el escenario para realizar una dinámica en la que le pidieron al público contar hasta tres para hacer la revelación del género de cada uno de los bebés.

Cuando llegó el momento, las luces del auditorio se pintaron de rosa y entre fuegos artificiales la pareja celebró que las bebés son niñas y llegarán al mundo a mediados de octubre.

