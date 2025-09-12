Suscríbete
Yolanda Andrade reaparece y hace frente a su diagnóstico

La conductora se dejó ver muy recuperada, aunque contó lo que ha sufrido tras las limitaciones de salud que afronta

September 12, 2025 
Diana Laura Sánchez
Yolanda Andrade reapareció con mejoría a pesar del diagnóstico que recibió, la conductora tiene una gran actitud para salir adelante.

La conductora asistió a una iglesia de la Ciudad de México, a la que se dio cita para participar en una misa que se celebró en memoria de Silvia Pinal.

Yolanda Andrade sostuvo un encuentro con medios con quienes compartió una actualización sobre su estado de salud y habló sobre los rumores de que habrían cometido brujería en su contra.

Al respecto, mencionó, “han inventado muchas cosas, hasta mis doctores dicen:'Ay, cómo salieron doctores”. Aunque no negó que exista, “yo no creía. Hay cosas que cuestan trabajo creer, pero no quiere decir que no existan. Como conocí una bruja, muy bruja, pasaba por mi casa en una escoba, y un día le pedí de favor que ya me dejara en paz con eso, que no estaba bien, que esas cosas se regresan y que por favor me dejara en paz, que no era para tanto. Ojalá lo hayas entendido porque se regresa”.

“No voy a dar nombre, yo solo dije que hay una bruja por ahí. La justicia divina existe, aparte no solo yo, toda la gente que reza por mí contra eso Dios sabe qué onda, y lo más triste es que eso se va de reversa y en quien más te duela”.

Sobre lo que tuvo que sufrir por su enfermedad, Andrade expresó, “no podía caminar, no podía hablar, no podía ver y he tenido unos médicos maravillosos, lloraba mucho, no podía dormir ni pararme, me caía”.

Sin embargo, el optimismo ha sido una gran herramienta para la recuperación de la conductora. “El diagnóstico no importa, lo que importa es la actitud. Llora, revúelcate, resígnate”, dijo la famosa que aseguró que, “ya vivió su velorio en vida”, pues durante su enfermedad se ha dado cuenta de con quien cuenta realmente.

“Soy una mujer que vivió la vida a lo máximo, que me divertí muchísimo, que trabajé con gente muy admirable, muy amiguera, que viajé por el mundo con el programa con Montse, que le di vuelo a la hilacha. Cada vez que pienso en mi situación, y más en la gente que he conocido que tiene este mismo tema, sé que se desarrolla”, contó.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
