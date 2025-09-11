Suscríbete
Florinda Meza habla del primer matrimonio de Chespirito con Graciela Fernández

La viuda de Roberto Gómez Bolaños dijo que el comediante no era infiel

September 11, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Florinda Meza compartió que Chespirito le explicó que buscaba afuera lo que no tenía en casa, cuando estaba casado con Graciela Fernández. “No es que tuviera varias mujeres, no es que fuera infiel. Lo explico como él lo dijo: ‘Yo necesito algo y no sé que es, sé que en mi casa no lo tengo’, eso nunca lo he dicho”.

En este sentido, la actriz Florinda Meza mencionó, “el matrimonio de Roberto no funcionaba desde antes, sino él no habría buscado fuera de su casa, sino no hubiera andado con nadie, muchas. Tenían hijos, una casa, un estatus, pero hasta que llega un momento en que no puedes cumplir con ciertas formas. Él era muy honesto con él y con ella”.

La actriz dijo que nunca le pidió matrimonio porque él no podía divorciarse, ya que en ese entonces era complicado y podía escalar ya que el adulterio era penado con cárcel.

“Yo no le pedí nada porque me dijo: no te puedo prometer que me caso porque no me puedo divorciar, no me van a dar el divorcio. Hubo un tiempo en que no nada más era difícil divorciarse, el adulterio era penado con cárcel. Si la mujer quería denunciar al marido podía meterlo a la cárcel”.

Las declaraciones de Florinda Meza surgen después de que saliera la serie de Chespirito por la que los usuarios de redes sociales acusaron a Florinda de haber “destruido” el matrimonio de Chespirito con Graciela Fernández, madre de sus seis hijos.

