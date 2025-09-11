Suscríbete
Michelle Salas aparece en muletas y desata preocupación; esto fue lo que le pasó

La influencer hija de Luis Miguel compartió fotos donde se le ve haciendo uso de muletas

September 11, 2025 
Diana Laura Sánchez
Michelle Salas apareció en muletas, ya que ha presentado molestias en la rodilla derecha después de sufrir una lesión por dar un mal paso en una boda.

La hija de Luis Miguel dijo que está haciendo todo lo posible para recuperarse y evitar una cirugía.

Michelle Salas compartió con sus seguidores el problema que enfrenta a raíz del accidente que sufrió cuando practicaba esquí en Vail, Colorado. A pesar de que fue atendida en su momento, no logró recuperarse del todo, ya que ha presentado malestares en su rodilla.

La influencer recordó que hace cinco años fue operada del ligamento cruzado de su rodilla derecha, una zona que ha quedado sensible desde aquel incidente.

“Es la operación más horrible y dolorosa, tediosa y la recuperación es una cosa que no se la deseo a nadie”. Asimismo, compartió que debido a otra lesión en esa zona la situación se complicó, “en noviembre, en una boda di un mal paso (no sentí nada en el momento), pero al siguiente día mi rodilla estaba inflamada resulta que me lesioné el menisco”.

Michelle Salas mencionó que ha tenido que tomar terapia física por lo afectada que está su rodilla, por haber sufrido otra lesión, “estaba sentada con las piernas estiradas y cuando me traté de reincorporar para volverme a acomodar, hice un movimiento raro con la rodilla y sonó: ‘Clac’, y se me quedó trabada, que no podía ni doblar completa ni estirar completa. Llevo unas buenas horas con mucho dolor fui al fisio, me hicieron unas máquinas a ver si puedo lograr tener la opción de no tener que operarme. La vida cambia y te sorprende, pro gracias a Dios estoy bien, no me puedo quejar”.

Salas puntualizó que mientras se encuentra recuperándose, deberá esperar a que su rodilla se desinflame para que se le pueda realizar una resonancia magnética en la zona, asumiendo la situación con la mejor actitud.

“Honestamente, como una persona hiperactiva, esto es realmente duro para mí, pero estoy haciendo todo lo que pueda para evitar la cirugía. Aquí estoy, tomando esto día con día y tratando de ser positiva”.

