Selena Gomez revela nuevo diagnóstico a consecuencia del lupus que padece

Selena Gomez dio a conocer que tiene artritis causada por el lupus que padece desde hace un tiempo, y en el que se basó para diseñar los empaques de sus productos de belleza de la marca Rare Beauty.

Fue en 2013 cuando Selena Gomez fue diagnosticada con lupus, y dos años después reveló su retiro temporal de la vida pública por las quimioterapias a las que se sometió.

Hace dos años, enfrentó una ola de críticas por su aumento de peso, sin embargo, dijo que esto se debió a los medicamentos que tomó para cuidarse y estar sana.

La empresaria contó en el podcast Good Hang with Amy Poehler que su nuevo diagnóstico incluyó en la forma en la que diseñó su nueva línea, debido a que el dolor en sus articulaciones la inspiró a crear envases fáciles de abrir.

Selena recordó que antes de lanzar su marca, abrir una botella le provocaba fuertes dolores, por lo que, bajo la preocupación por quienes enfrentan su misma condición, fue que decidió crear productos fáciles de abrir.

“Tengo artritis en los dedos debido al lupus. Recuerdo que antes intentaba abrir una botella de agua y me dolía muchísimo antes de tomar el medicamento adecuado”, contó.

“Y de alguna manera, hicimos que los productos fueran fáciles de abrir, y luego nos dimos cuenta de que, en cierto modo, tienen que ser así. Y entonces empezamos a crear cada producto con la intención de que fuera útil para cualquier persona con problemas de destreza”, agregó la artista que se ha esforzado en ofrecer diseños fáciles de usar, como el de su nuevo perfume que dispersa el aroma presionando la parte superior del envase sin necesidad de quita un tapón.