El destino perfecto para viajar en familia, con amigas o en pareja

¿Organizas, anticipas, cuidas y equilibras? Eres el motor que mantiene todo en orden, y cuando llega el momento de planear unas vacaciones, sabes que el destino perfecto no solo debe tener diversión para los niños, sino también espacios de descanso y desconexión para ti.

En TRS Hotels, solo para adultos y Grand Palladium Hotels & Resorts, cada detalle está diseñado pensando en eso: hacerte la vida más fácil, más placentera y más inolvidable.

Grand Palladium Hotels & Resorts: diversión sin renunciar al descanso

Ya sea en Costa Mujeres, Cancún; Riviera Maya o Vallarta, Grand Palladium Hotels & Resorts presenta una propuesta todo incluido para vivir el verdadero “con todo para todos”. Sus habitaciones espaciosas, actividades familiares, piscinas para todas las edades y un sinfín de opciones gastronómicas (desde buffets vibrantes hasta restaurantes a la carta), lo convierten en un paraíso donde todos encuentran su lugar.

Mientras tus hijos disfrutan del Baby Club, Mini Club o Junior Club, tú puedes regalarte una experiencia en Zentropia Spa & Wellness, disfrutar del mar sin interrupciones o simplemente tomarte un café en silencio. Porque sí, tú también lo mereces.

Family Selection at Grand Palladium Hotels & Resorts: vacaciones VIP para toda la familia

¿Buscas algo más exclusivo? Family Selection at Grand Palladium Hotels & Resorts es la joya del complejo: una zona premium dentro del resort, con servicios diseñados especialmente para familias que quieren un nivel superior de comodidad.

Check-in y check-out personalizados

Piscinas y áreas exclusivas como restaurantes y bares

Servicio de Family Host (concierge familiar)

Habitaciones con amenities especiales para niños y adultos

Espacios pensados para relajarse… y divertirse en serio

Por la noche, la magia continúa en BRAVO Dinner & Dance, una experiencia gastronómica con música en vivo y entretenimiento que hará que todos —grandes y pequeños— terminen el día sonriendo.

TRS Hotels: lujo solo para adultos

Para esas escapadas románticas en pareja o con amigas, TRS Yucatan Hotel (Riviera Maya) y TRS Coral Hotel (Costa Mujeres, Cancún) son la definición del lujo relajado.

Aquí, el día comienza con una caminata frente al mar, desayuno en alguna de las propuestas gastronómicas, continúa con una tarde de spa, servicio de mayordomo o simplemente descanso absoluto. Y por la noche, se convierte en una experiencia inolvidable con CHIC Cabaret & Restaurant: un dinner show que fusiona gastronomía de autor, coctelería y más de 30 artistas en escena.

Desde clásicos de rock de los 50s hasta el pop actual, todo armonizado con un menú de seis tiempos diseñado para impresionar.

Porque tú también eres prioridad

En TRS Hotels y Grand Palladium Hotels & Resorts, el descanso, la conexión y la comodidad son más que promesas: son parte esencial de cada estancia.

Ya sea que viajes en familia, con amigas, en pareja o que decidas tomarte un tiempo solo para ti, aquí el verdadero lujo se encuentra en los pequeños detalles… y en la forma en que te hacen sentir realmente especial.

