La historial real que inspira la serie “Las Muertas” de Netflix

La dramática miniserie de seis capítulos está inspirada en hechos reales

September 10, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
La serie “Las Muertas de Netflix está basada en la historia real de Las Poquianchis, uno de los casos criminales más terribles de México.

La historia en la que se basa la serie, se suscitó en nuestro país hace 60 años y fue noticia nacional. El caso de las hermanas González Valenzuela, mejor conocidas como Las Poquianchis.

Se trata de mujeres que ocultan secretos oscuros relacionados con la explotación, la violencia y el control que ejercían sobre decenas de mujeres jóvenes, a quienes reclutaban con engaños, prometiéndoles trabajo y una vez bajo su control, las víctimas eran explotadas.

Las Poquianchis, fueron señaladas como responsables de manejar una red de prostitución y trata de personas en Guanajuato y Jalisco en 1945 y 1964.

La trama aborda cómo fueron tejiendo su red de poder para lograr operar con impunidad. Al igual que en el caso real, se explora el contexto social y político de la época, en el que las autoridades no actuaban ante las denuncias.

El escándalo estalló en 1964, cuando las autoridades descubrieron los crímenes y se destapó que decenas de mujeres habían muerto, ya sea por maltrato, desnutrición, enfermedades no atendidas, entre otras causas.

La producción combina elementos de drama, suspenso y crítica social, lo que convierte a la serie en una propuesta atractiva. Netflix retomó esta historia al formato de serie con una mirada crítica hacia el contexto que permitió que estos crímenes ocurrieran. La serie muestra el abuso de poder, la corrupción y la impunidad.

En la serie de Luis Estrada, aparece un elenco encabezado por Arcelia Ramirez, Paulina Gaitán y Alfonso Herrera.

