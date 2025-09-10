Suscríbete
Entretenimiento

¿Qué es ICE? La razón por la que Bad Bunny no dará conciertos en Estados Unidos

El artista puertorriqueño explica las razones detrás de la decisión que sorprendió a todos

September 10, 2025 • 
Tania Franco
Bad Bunny

Mike Coppola/MG25/Getty Images for The Met Museum/Vogue

Bad Bunny anunció que Estados Unidos no formará parte de su próxima gira “Debí Tirar Más Fotos 2025-26”, desatando preguntas en redes sociales y medios internacionales. El cantante, acostumbrado a llenar estadios norteamericanos, sorprendió al explicar que su decisión no se debe a falta de público, sino a un tema de seguridad y bienestar para sus fans.

¿Qué es ICE y por qué preocupa a Bad Bunny?

ICE son las siglas de Immigration and Customs Enforcement (Agencia de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos). Es una agencia federal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) encargada de:

  • Aplicar las leyes de inmigración dentro del país.
  • Investigar delitos aduanales y migratorios.
  • Realizar detenciones y deportaciones de personas en situación irregular.

En la práctica, ICE ha sido criticada por realizar redadas y detenciones en espacios públicos, incluidas zonas cercanas a eventos masivos. Este es precisamente el escenario que Bad Bunny quiere evitar para proteger a su público.

No fue por odio, he actuado en EE.UU. muchas veces y todos los shows han sido exitosos. Pero existía la preocupación de que ICE pudiera estar afuera del concierto.
Bad Bunny.

Bad Bunny ha sido vocal en redes sociales sobre su apoyo a la comunidad latina y sobre las tensiones que generan las intervenciones migratorias en Estados Unidos. Específicamente con su video musical NUEVAYoL, donde utilizó la inteligencia artificial para usar la voz de Donald Trump disculpándose con todos los inmigrantes.

Déjame proteger a mi gente. Si quieren verme, hay muchas otras ciudades en el mundo donde podemos encontrarnos sin ese estrés.
Bad Bunny.

Al centrar la conversación en ICE, Bad Bunny no solo explica una decisión logística, sino que abre un debate sobre migración, seguridad y libertad en espacios culturales. Con esto, reafirma su compromiso con su comunidad y su deseo de que sus conciertos sean experiencias seguras y sin preocupaciones externas.

Bad Bunny Donal Trump Estados unidos
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
victoria-beckham-bioserie-netflix.jpg
Entretenimiento
Llega a Netflix la bioserie de Victoria Beckham
September 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
justin-baldoni-blake-lively--1200x675.jpg
Entretenimiento
Blake Lively interpone nueva demanda contra Justin Baldoni
September 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Hilary-Duff-regresa-a-la-musica.jpg
Entretenimiento
Hilary Duff anuncia su regreso a la música tras 10 años de ausencia
September 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
sabrina-carpenter-cher.jpeg
Entretenimiento
Sabrina Carpenter recupera el vestido vintage que vistió Cher en 1975
September 09, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
El cambio de look de Emma Stone
Entretenimiento
Estrellas de Hollywood planean boicot contra empresas israelíes
Famosos prefieren no colaborar con festivales y compañías de Israel
September 09, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
jennifer-aniston-hombre-romance.jpg
Entretenimiento
Quién es Jim Curtis, el hombre que relacionan sentimentalmente con Jennifer Aniston
Una foto de ellos juntos desató rumores de romance
September 09, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Sex And The City
Entretenimiento
¿Cuál es la mejor serie de cada plataforma de streaming?
De Netflix a HBO, un repaso por las producciones originales que marcaron la diferencia y siguen dando de qué hablar
September 09, 2025
 · 
Tania Franco
christian-nodal-demanda-universal
Entretenimiento
Niegan a Christian Nodal acceso a investigación por demanda de Universal Music
El cantante falló en el intento de acceder a la carpeta de la demanda de su ex disquera
September 09, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
la esposa de Gavin Casalegno y la novia de Christopher Briney con Lola Tung
Entretenimiento
¿Coincidencia? Las parejas de Conrad y Jeremiah se parecen demasiado a Belly en la vida real
Usuarios señalan el parecido entre la esposa de Gavin Casalegno y la novia de Christopher Briney con Lola Tung, protagonista de la serie juvenil, ¿se parecen?
September 09, 2025
 · 
Tania Franco