¿Qué es ICE? La razón por la que Bad Bunny no dará conciertos en Estados Unidos

Bad Bunny anunció que Estados Unidos no formará parte de su próxima gira “Debí Tirar Más Fotos 2025-26”, desatando preguntas en redes sociales y medios internacionales. El cantante, acostumbrado a llenar estadios norteamericanos, sorprendió al explicar que su decisión no se debe a falta de público, sino a un tema de seguridad y bienestar para sus fans.

¿Qué es ICE y por qué preocupa a Bad Bunny?

ICE son las siglas de Immigration and Customs Enforcement (Agencia de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos). Es una agencia federal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) encargada de:

Aplicar las leyes de inmigración dentro del país.

Investigar delitos aduanales y migratorios.

Realizar detenciones y deportaciones de personas en situación irregular.

En la práctica, ICE ha sido criticada por realizar redadas y detenciones en espacios públicos, incluidas zonas cercanas a eventos masivos. Este es precisamente el escenario que Bad Bunny quiere evitar para proteger a su público.

No fue por odio, he actuado en EE.UU. muchas veces y todos los shows han sido exitosos. Pero existía la preocupación de que ICE pudiera estar afuera del concierto. Bad Bunny.

Bad Bunny ha sido vocal en redes sociales sobre su apoyo a la comunidad latina y sobre las tensiones que generan las intervenciones migratorias en Estados Unidos. Específicamente con su video musical NUEVAYoL, donde utilizó la inteligencia artificial para usar la voz de Donald Trump disculpándose con todos los inmigrantes.

Déjame proteger a mi gente. Si quieren verme, hay muchas otras ciudades en el mundo donde podemos encontrarnos sin ese estrés. Bad Bunny.

Al centrar la conversación en ICE, Bad Bunny no solo explica una decisión logística, sino que abre un debate sobre migración, seguridad y libertad en espacios culturales. Con esto, reafirma su compromiso con su comunidad y su deseo de que sus conciertos sean experiencias seguras y sin preocupaciones externas.