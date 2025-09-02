Belinda revela cómo vivió la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico y su inesperada química con el cantante

La residencia de Bad Bunny en Puerto Rico sigue dando de qué hablar, y esta vez la protagonista no fue solo el reguetón, sino la presencia de Belinda. La cantante mexicana encendió las redes al compartir lo que vivió junto a Benito en uno de los shows más comentados de la temporada.

Estuvo increíble, me invitó a la casita. No lo conocía, pero ya había escrito dos canciones en donde me menciona. Pues, me dijo, ‘Beli, quiero que grites el acho, PR es otra cosa’. Y lo hice, bailamos, la pasamos súper bien. Estuvo increíble Belinda.

En definitiva, lo que parecía una simple aparición terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico, con Belinda como la gran sorpresa de la noche. Una química entre ambos que seguirá dando mucho de qué hablar.