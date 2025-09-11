Bad Bunny lleva el nuevo objeto de la moda en tendencia “sapo concho”

Tras la moda de los labubus, Bad Bunny acaba de poner en tendencia el muñeco coleccionable que además de ser un accesorio de moda, es un símbolo de identidad puertorriqueña.

Se trata del “sapo concho”, una especie en peligro de extinción en la isla de Puerto Rico, que se ha convertido en la nueva sensación de los coleccionables, gracias al cantante Bad Bunny.

Inspirado en este animal, Bad Bunny creó un tierno personaje animado que apareció por primera vez en su álbum “Debí Tirar Más Fotos”. El muñeco aparece colgando de su pantalón durante su gira mundial.

El puertorriqueño ha introducido esta figura que podría destronar a los populares labubus, los populares muñecos que dominaban el gusto del público.

Este lanzamiento mezcla moda, música y la cultural del país natal del famoso cantante. El “sapo concho” se ha convertido en un símbolo de la estética cultural puertorriqueña.

Esta figura colelccionable está disponible en la página web oficial de Bad Bunny y tiene un precio de 35 dólares, lo que equivale a 652 pesos mexicanos, y se pueden enviar a cualquier parte del mundo.

Sin embargo, su disponibilidad es limitada, “una vez agotado el producto, no habrá más”, para evitar la reventa masiva.

Una de las sorpresas al adquirir el producto es que viene en “cajas ciegas”, para encontrar una de las siete variaciones disponibles: boxeador, beisbolista, jíbaro (campesino de Puerto Rico), músico, futbolista o cafetero.