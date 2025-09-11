Guana, Shiky y Dalilah Polanco hacen inesperada promesa al público si los salvan

Este miércoles, siete de los habitantes de LCDLFM quedaron en la placa de nominados: Alexis Ayala, Elaine Haro, Aldo de Nigris, Aarón Mercury, Abelito, Dalilah Polanco y Shiky.

Tras la nominación, los integrantes del cuarto día hicieron una promesa a sus fandoms si votan por ellos para salvarlos de la eliminación del próximo domingo, donde un habitante abandonará la casa.

Dalilah Polanco y Shiky, pidieron a su público que los salvaran, y en cambio, ellos cumplían un reto. “Por favor sálvennos”, dijeron a las cámaras, y a la petición se sumó Guana, quien a pesar de no estar nominado, es el líder de la semana.

Guana dijo que si el público salvaba a sus compañeros de la eliminación se va a rapar y además donará 10 mil pesos a un albergue de perritos o un asilo.

Por su parte, Dalilah mencionó que si la salvan donará otros 10 mil pesos al albergue, mientras que Shiky aseguró, “yo llevo 20 de esta semana que me he salvado, Abraham (su novio), está viendo si los dona para un albergue o un asilo. Y otros 10 para Amor sin raza, y otros 10 para un asilo o una casa cuna”.