Suscríbete
Entretenimiento

Guana, Shiky y Dalilah Polanco hacen inesperada promesa al público si los salvan

Tras la séptima nominación de este miércoles, los integrantes del cuarto día hacen una promesa a su fandom si les ayudan a permanecer en la casa

September 11, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
guana-la-casa-de-los-famosos-dalilah-shiky-promesa.jpeg

Este miércoles, siete de los habitantes de LCDLFM quedaron en la placa de nominados: Alexis Ayala, Elaine Haro, Aldo de Nigris, Aarón Mercury, Abelito, Dalilah Polanco y Shiky.

Tras la nominación, los integrantes del cuarto día hicieron una promesa a sus fandoms si votan por ellos para salvarlos de la eliminación del próximo domingo, donde un habitante abandonará la casa.

Dalilah Polanco y Shiky, pidieron a su público que los salvaran, y en cambio, ellos cumplían un reto. “Por favor sálvennos”, dijeron a las cámaras, y a la petición se sumó Guana, quien a pesar de no estar nominado, es el líder de la semana.

Guana dijo que si el público salvaba a sus compañeros de la eliminación se va a rapar y además donará 10 mil pesos a un albergue de perritos o un asilo.

Por su parte, Dalilah mencionó que si la salvan donará otros 10 mil pesos al albergue, mientras que Shiky aseguró, “yo llevo 20 de esta semana que me he salvado, Abraham (su novio), está viendo si los dona para un albergue o un asilo. Y otros 10 para Amor sin raza, y otros 10 para un asilo o una casa cuna”.

La casa de los famosos Dalilah Polanco
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
Bad Bunny
Entretenimiento
¿Qué es ICE? La razón por la que Bad Bunny no dará conciertos en Estados Unidos
September 10, 2025
 · 
Tania Franco
victoria-beckham-bioserie-netflix.jpg
Entretenimiento
Llega a Netflix la bioserie de Victoria Beckham
September 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
justin-baldoni-blake-lively--1200x675.jpg
Entretenimiento
Blake Lively interpone nueva demanda contra Justin Baldoni
September 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Hilary-Duff-regresa-a-la-musica.jpg
Entretenimiento
Hilary Duff anuncia su regreso a la música tras 10 años de ausencia
September 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
sabrina-carpenter-cher.jpeg
Entretenimiento
Sabrina Carpenter recupera el vestido vintage que vistió Cher en 1975
Tras desfilar por la alfombra de los MTV VMAs, Sabrina deslumbró en la fiesta posterior con un tesoro de la moda
September 09, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
El cambio de look de Emma Stone
Entretenimiento
Estrellas de Hollywood planean boicot contra empresas israelíes
Famosos prefieren no colaborar con festivales y compañías de Israel
September 09, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
jennifer-aniston-hombre-romance.jpg
Entretenimiento
Quién es Jim Curtis, el hombre que relacionan sentimentalmente con Jennifer Aniston
Una foto de ellos juntos desató rumores de romance
September 09, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Sex And The City
Entretenimiento
¿Cuál es la mejor serie de cada plataforma de streaming?
De Netflix a HBO, un repaso por las producciones originales que marcaron la diferencia y siguen dando de qué hablar
September 09, 2025
 · 
Tania Franco
christian-nodal-demanda-universal
Entretenimiento
Niegan a Christian Nodal acceso a investigación por demanda de Universal Music
El cantante falló en el intento de acceder a la carpeta de la demanda de su ex disquera
September 09, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez