Personalidades

Charlie Kirk reveló cómo le gustaría ser recordado

Antes de su repentino asesinato en una universidad de Utah. El activista reveló en un podcast cómo le gustaría ser recordado cuando falleciera

September 11, 2025 • 
Tania Franco
Charlie Kirk

Joe Raedle/Getty Images

El activista y creador de contenido, con más de 9 millones de seguidores en Instagram: Charlie Kirk, fue asesinado en Utah este pasado 10 de septiembre del 2025. Un disparo captado en cámara fue suficiente para arrebatarle la vida frente a decenas de personas en una universidad.

El hombre republicano y abiertamente conservador, generaba contenido en sus redes sociales, en donde asistía a lugares públicos para debatir frente a cámara acerca de temas polémicos como su video viral de su postura ante el aborto.

Él se consideraba un hombre de fe, con opiniones radicales—que con biblia en mano— debatía pasionalmente. Charlie Kirk era parte de la campaña política del presidente Donald Trump, quién se pronunció devastado después de su asesinato.

Con la noticia de su muerte, se volvió rápidamente viral un clip donde Charlie responde en un podcast, cómo le gustaría ser recordado cuando muera, a lo que él respondió:

Quiero que me recuerden por mi valentía en mi fe.
Charlie Kirk.

El fallecimiento de Charlie Kirk, deja a su esposa Erika Frantzve Kirk y dos hijos menores de 5 años. Quienes al momento, no han salido públicamente a dar declaraciones de la tragedia que golpeó a su joven familia.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
