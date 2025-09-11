Dalilah Polanco recibe fuerte regaño en LCDLFM por romper reglas

Dalilah Polanco, quien se encuentra en proceso de recuperación por lesiones tras sufrir un accidente dentro de la casa, fue reprendida por colocar un pañuelo desechable en la bolsa de su micrófono mientras se encontraba en el área del tocador, lo cual está prohibido por la producción.

La escena ocurrió mientras Dalilah Polanco relataba el malestar provocado por un escurrimiento nasal, lo que la llevó a tomar la decisión de guardar el pañuelo en ese lugar, sin embargo, “La Jefa” de LCDLFM recordó a los participantes que los micrófonos no deben alterarse, ya que registran lo que ocurre en el reality las 24 horas.

Cabe mencionar que pese la caída que tuvo la actriz que le provocó lesiones físicas a tal grado de requerir de férula, muleta y compresas de huelo, para aliviar su pierna y mano afectadas, Dalilah Polanco dejó en claro que tiene muchas ganas de seguir compitiendo.

Bajo valoración médica, se le diagnosticaron fisuras y se le estimó un periodo de recuperación de seis semanas. Mientras tanto, Dalilah ha expresado que el dolor persiste y mencionó que algunas acciones cotidianas le resulta complicado ejecutarlas debido a su dificultad de movilidad.