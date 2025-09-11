El príncipe Harry se reúne con su padre en Londres

El príncipe Harry se reunió con su padre, el rey Carlos III, para su primer encuentro, luego de que el príncipe viajó a Londres para realizar una serie de visitas y compromisos benéficos, después de que en mayo compartiera su deseo de reconciliarse con su familia.

La última vez que el príncipe Harry y el rey Carlos III pasaron tiempo juntos fue en febrero del año pasado, cuando el duque viajó a Reino Unido para una reunión de 30 minutos luego del diagnóstico de cáncer de su padre.

El hijo menor del monarca fue visto este miércoles llegando a Clarence House, la residencia del rey en la que se reencontraron por primera vez en año y medio en medio de tensiones familiares.

El duque de Sussex volvió al Reino Unido con el objetivo de respaldar causas benéficas y rendir tributo a su abuela, la reina Isabel II en el tercer aniversario de su fallecimiento.

Varias fuentes señala que el encuentro entre el príncipe Harry y el rey Carlos III fue muy breve, de menos de una hora y sin la presencia de ningún otro miembro de la familia.

Hasta ahora se sabe que concretamente fueron 54 minutos en los que ambos tomaron una taza de té y hablaron en un ambiente “íntimo y personal”.