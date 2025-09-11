Suscríbete
Realeza

El príncipe Harry se reúne con su padre en Londres

Padre e hijo se volvieron a ver después de 19 meses separados

September 11, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
principe-harry-encuentro-con-su-papa-rey-carlos-IIIjpg

El príncipe Harry se reunió con su padre, el rey Carlos III, para su primer encuentro, luego de que el príncipe viajó a Londres para realizar una serie de visitas y compromisos benéficos, después de que en mayo compartiera su deseo de reconciliarse con su familia.

La última vez que el príncipe Harry y el rey Carlos III pasaron tiempo juntos fue en febrero del año pasado, cuando el duque viajó a Reino Unido para una reunión de 30 minutos luego del diagnóstico de cáncer de su padre.

El hijo menor del monarca fue visto este miércoles llegando a Clarence House, la residencia del rey en la que se reencontraron por primera vez en año y medio en medio de tensiones familiares.

El duque de Sussex volvió al Reino Unido con el objetivo de respaldar causas benéficas y rendir tributo a su abuela, la reina Isabel II en el tercer aniversario de su fallecimiento.

Varias fuentes señala que el encuentro entre el príncipe Harry y el rey Carlos III fue muy breve, de menos de una hora y sin la presencia de ningún otro miembro de la familia.

Hasta ahora se sabe que concretamente fueron 54 minutos en los que ambos tomaron una taza de té y hablaron en un ambiente “íntimo y personal”.

Príncipe Harry rey carlos III
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
