Realeza

Chef de Kate Middleton revela su estricta dieta; esto es lo que no come la Princesa de Gales

Darren McGrady dio a conocer qué no puede comer la esposa del príncipe William por protocolo real

August 22, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
kate-middleton-dieta.jpg

GETTY IMAGES

Kate Middleton sigue estrictas reglas que tienen que ver con su vida diaria, una de las más curiosas fue revelada por el chef de la familia real británica, quien cocinó durante más de una década para los príncipes.

Según explicó el chef en una entrevista,Kate Middleton no puede comer papas, arroz, ni pasta para cenar, esto al menos en las cenas oficiales de los menús del palacio. Esto resulta complejo para la princesa, ya que es amante de la pasta, de hecho tiene un recuerdo muy bello de cuando el príncipe William decidió conquistarla cocinándole su receta estrella: espaguetis a la boloñesa.

McGrady explicó que la fallecida reina Isabel II prefería las cenas ligeras, basadas en proteínas magras y vegetales, evitando los carbohidratos a toda costa. Esta elección se impuso como regla general durante los eventos oficiales.

Por esta razón, Kate Middleton no puede disfrutar de estos alimentos en contextos formales, por más comunes que parezcan. Aunque pareciera que los miembros de la realeza tienen una vida perfecta, no lo es, ya que sacrifican pequeños placeres.

