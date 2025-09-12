Laura Pausini anuncia su gran regreso: un nuevo sencillo, un nuevo álbum y una nueva gira

La consagrada artista anuncia su esperado regreso en vivo con YO CANTO WORLD TOUR 2026/2027.

La gira mundial —la undécima de su admirada carrera— comenzará en marzo de 2026, apenas un año después de concluir su exitoso tour internacional. Por primera vez, el inicio no será en Italia, sino en España, con un primer concierto el 28 de Marzo en Pamplona, seguido de paradas en Tenerife, Valencia, Madrid y Barcelona.

Tras España la gira continuará por Latinoamérica, con fechas en Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Costa Rica, México, República Dominicana y Puerto Rico. Posteriormente, llegará a Estados Unidos con conciertos en Miami, Orlando, Dallas, Los Ángeles, Chicago, Toronto y Nueva York siendo sus presentaciones en el país México el 2 de mayo en CDMX, el 5 de mayo en Guadalajara y el 7 de mayo en Monterrey.

Una agenda intensa a la altura de una artista internacional que lleva más de 30 años compartiendo su música alrededor del mundo y que este año presentará en directo algunos temas de su próximo álbum YO CANTO 2, además de sus grandes éxitos.

Este nuevo trabajo continúa el legado de YO CANTO (2006), el álbum con el que Laura rindió homenaje a los grandes clásicos italianos y los proyectó al mundo, pocos meses después de recibir su primer GRAMMY®. Aquel disco marcaría un punto de inflexión en su carrera que la llevó, en 2007, a convertirse en la primera mujer en conquistar el estadio San Siro, ante 70.000 personas en una noche histórica.

En entrevista para la revista CARAS México, la famosa nos compartió cómo se encuentra en este gran momento de su carrera artística.

“Estoy en un momento bellísimo de mi vida, creo que se refleja en mis ojos, en mi voz, en mi cara y en mi sonrisa, porque no paro de sonreír, me siento feliz por todo lo que vendrá”, expresó la artista que viene de cerrar una gira muy larga.

Poco después de terminar la serie de conciertos de su gira, Laura Pausini contó a CARAS México que ya estaba grabando “Mi historia entre tus dedos” y planeando su nueva gira para llevarla a cabo lo más pronto posible.

Pausini manifestó que siente que ha renacido tras la gira que realizó para su disco anterior “Almas paralelas”, “Me he reencontrado con aquella Laura de 10 años atrás, aunque en los últimos años han pasado cosas maravillosas, a veces te sientes rodeado de incertidumbre y miedo, yo así me sentía durante el Covid y ahora esta gira me ha dado las ganas de sentirme más que una cantante una fan porque yo soy fan de la música y de algunos cantantes que me han permitido soñar”.

Durante la entrevista, Laura recordó sus inicios en la música cuando comenzó a cantar con su padre cuando tenía ocho años y por 10 años hizo piano bar con él hasta los 18.

“Mi acercamiento con la música fue como intérprete y a través de las búsquedas de las canciones que haces te encuentras a ti mismo y sabes qué estilo musical de las canciones te gusta, de lo que quieres hablar, me ha permitido llegar a los 18 y después con toda la suerte del mundo convertirme en una cantante profesionista”.

Laura manifestó que las canciones de todo el mundo que ha escuchado a lo largo de su vida, la inspiraron en 2016 a hacer su disco “Yo canto”, en homenaje a los cantautores italianos, por lo que años después, hizo una lista de canciones para su futuro disco que todavía se encuentra grabando.

“He crecido con el recuerdo de las canciones de piano bar, y musicalmente conociendo música que en Italia no llegaba en los años 90, y que tuve la suerte de conocer gracias a mi trabajo. Por primera vez en mi vida estoy grabando un disco de canciones en el que voy a dar un homenaje a los cantantes que han dejado recuerdos en mi vida. Haré ese disco “Yo canto 2", que contiene 20 canciones en italiano con cantautores italianos y las otras 20 en español de latinoamericanos de todos los lugares donde yo he viajado y he conocido esas canciones”, añadió la autodenominada “italiana más mexicana del mundo”.

El primer sencillo, “MI HISTORIA ENTRE TUS DEDOS”, estará disponible en cuatro versiones: italiano (LA MIA STORIA TRA LE DITA), español (MI HISTORIA ENTRE TUS DEDOS), portugués (QUEM DE NÓS DOIS) y francés (MON HISTOIRE ENTRE LES DOIGTS), acompañado de un videoclip dirigido por Gaetano Morbioli para Run Multimedia. La canción —una reinterpretación de la pieza clásica de cantautor de Gianluca Grignani (1994)— será lanzada por Warner Music en todas las plataformas digitales y producida y arreglada por Paolo Carta.

La primera interpretación en vivo del tema tuvo lugar el pasado 7 de septiembre en Solarolo, durante la inauguración del primer museo en Italia dedicado íntegramente a una artista de ese país. Laura cortó la cinta y ofreció una actuación improvisada frente a su antigua casa familiar, hoy sede del Laura Pausini Official Fanclub, que este año celebra tres décadas de historia.

