Lifestyle

Restaurantes en CDMX que están causando furor: sabores árabes, italianos y mexicanos

De Jordania a Italia y al corazón del Centro Histórico: tres lugares que debes conocer

September 12, 2025 • 
Tania Franco
Comida árabe en CDMX

La Ciudad de México no deja de sorprender con nuevas propuestas gastronómicas. Desde experiencias árabes con auténticos ingredientes importados, hasta rincones que te transportan a Italia o desayunos con vista al Centro Histórico, estos restaurantes están dando de qué hablar en redes sociales y atrayendo a los comensales más curiosos.

1. Jayi

Ubicación: Medellin 81 , Roma Norte 06700.

Si buscas comida árabe y libanesa auténtica, Jayi es la joya del momento. El chef, originario de Jordania, prepara cada platillo siguiendo recetas tradicionales y utilizando ingredientes importados.

Los imperdibles son el pan árabe recién salido del horno, hummus con aceite de oliva y especias secretas y las hojas de parra rellenas. Cierra con broche de oro con un café con cardamomo.

2. Maralunga

Av San Jerónimo 587, San Ángel CDMX.

Este restaurante es un rincón que te transporta a Italia desde que cruzas la puerta. Su interior recuerda a una cueva acogedora, perfecta para escapar del caos de la ciudad.

Para empezar su ensalada mediterránea fresca para el calor y croquetas con jamón ibérico. Su pulpo a los brazos y arroz meloso con mariscos y las estrellas del menú: pizzas con queso gorgonzola, masa artesanal y combinaciones que enamoran.

3. Los Girasoles

Xicoténcatl 1, Centro Histórico de la Cdad. de México.

Para quienes buscan un desayuno inolvidable, Los Girasoles es la respuesta. Ubicado en pleno corazón del Centro Histórico, combina tradición, sabor y una vista espectacular.

Pan recién horneado cada mañana, platillos típicos con porciones generosas y paquetes accesibles para todo tipo de presupuesto.

Estos tres restaurantes están conquistando la CDMX con su propuesta única: sabores auténticos, atmósferas envolventes y platillos que invitan a volver. Ya sea que quieras comida árabe para compartir, una experiencia italiana que te transporte o un desayuno con vista histórica, estos lugares están marcando tendencia en la escena gastronómica de la ciudad.

CDMX Qué hacer en la CDMX restaurantes
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
