Suscríbete
Entretenimiento

“Weapons”: los mensajes ocultos detrás de la película de terror que todos comentan

Más que una historia de brujas y desapariciones, “Weapons” esconde un poderoso comentario social sobre los tiroteos escolares en Estados Unidos

September 11, 2025 • 
Tania Franco
Weapons - Película: La hora de la desaparición

Revista ERES

En apariencia, Weapons es un thriller de terror clásico. La trama arranca con 17 niños que, a las 2:17 de la madrugada, salen corriendo de sus casas sin explicación. La película narra el misterio desde distintos puntos de vista: la maestra, el padre de uno de los niños, un policía, un adicto del pueblo, el director de la escuela y Alex, el único alumno que no desapareció.

Cada perspectiva va completando las piezas del rompecabezas: la sospecha de abuso en casa de Alex, el arquitecto que traza la posible ruta de escape, las posesiones sobrenaturales y, finalmente, la aparición de Gladys, la verdadera villana del filme.

¿Cuántos años tenía Gladys?

Gladys no es una antagonista cualquiera. Su aspecto decadente, su uso de palabras como “consumption” , usada hace 200 años para tuberculosis, dan a entender que su edad podría alcanzar dos siglos.

El significado del título “Weapons”

El título no es casual. Weapons, en español se traduce como “armas” apunta a un nivel simbólico, funciona como una alegoría de los tiroteos escolares en Estados Unidos.

Al igual que en un tiroteo, de un día para otro la escuela se queda sin estudiantes, uno sobrevive, cierran el centro por un tiempo y luego lo reabren como si nada hubiera pasado. Los padres buscan sentido a una tragedia sin lógica aparente.

Datos relacionados con el número 2:17

  • Los niños desaparecen a las 2:17 de la madrugada.
  • Son 17 desaparecidos y 2 sobrevivientes (2.17).
  • Mateo 2:17 en la Biblia habla de la matanza de niños ordenada por Herodes.
  • En un sueño, el arquitecto ve en el cielo un arma de asalto con el número 217. En 2022, la Cámara de Representantes en Estados Unidos pasó una ley para restringir armas de asalto con 217 votos, una petición que finalmente no se concretó.
  • El guion filtrado ubica la película cerca del 14 de febrero, fecha del tiroteo de Parkland, donde murieron 17 personas.

Al final, Weapons utiliza el género de terror para hablar de una herida social real en Estados Unidos: la violencia armada y el trauma de las comunidades escolares.

Con simbolismos, referencias bíblicas y números cargados de significado, la película ofrece mucho más que sustos: plantea preguntas sobre la sociedad, la infancia y el horror cotidiano convertido en rutina.

Películas de terror peliculas
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
selena-gomez-lupus-artriris.jpg
Entretenimiento
Selena Gomez revela nuevo diagnóstico a consecuencia del lupus que padece
September 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
guana-la-casa-de-los-famosos-dalilah-shiky-promesa.jpeg
Entretenimiento
Guana, Shiky y Dalilah Polanco hacen inesperada promesa al público si los salvan
September 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
dalilah-polanco-la-casa-de-los-famosos.jpg
Entretenimiento
Dalilah Polanco recibe fuerte regaño en LCDLFM por romper reglas
September 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
michelle-salas-muletas-que-le-paso.jpg
Entretenimiento
Michelle Salas aparece en muletas y desata preocupación; esto fue lo que le pasó
September 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
las-muertas-netflix.jpg
Entretenimiento
La historial real que inspira la serie “Las Muertas” de Netflix
La dramática miniserie de seis capítulos está inspirada en hechos reales
September 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Bad Bunny
Entretenimiento
¿Qué es ICE? La razón por la que Bad Bunny no dará conciertos en Estados Unidos
El artista puertorriqueño explica las razones detrás de la decisión que sorprendió a todos
September 10, 2025
 · 
Tania Franco
victoria-beckham-bioserie-netflix.jpg
Entretenimiento
Llega a Netflix la bioserie de Victoria Beckham
La bioserie promete mostrar la intimidad de la diseñadora
September 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
justin-baldoni-blake-lively--1200x675.jpg
Entretenimiento
Blake Lively interpone nueva demanda contra Justin Baldoni
La actriz exige millones de dólares por daños emocionales
September 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Hilary-Duff-regresa-a-la-musica.jpg
Entretenimiento
Hilary Duff anuncia su regreso a la música tras 10 años de ausencia
A través de redes sociales, la también actriz anunció su regreso a los escenarios
September 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez