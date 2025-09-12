Ella es Gabriella Brooks, la guapa prometida de Liam Hemsworth

Te contamos lo que tienes que saber sobre Gabriella Brooks, la mujer que conquistó el corazón de Liam Hemsworth tras su divorcio con Miley Cyrus.

El actor australiano de 35 años y la guapa modelo sorprendieron a sus fans este viernes al anunciar su compromiso tras seis años de relación alejada de los reflectores.

Gabriella Brooks nacida en Sidney, Australia, presumió en Instagram su anillo de compromiso y muchos internautas se han preguntado quién es la guapa mujer que se casará con Liam.

Se trata de una modelo que comenzó su carrera a los 14 años, cuando fue descubierta por un cazatalentos. Su saltó a la fama internacional llegó hace dos años, durante la Semana de la Moda de Australia, donde desfiló para grandes marcas.

Gabriella Brooks ha trabajado con Calvin Klein, Louis Vuitton y Valentino, consolidándose como una de las modelos más prometedoras por su estilo y elegancia.

A diferencia de otras figuras del medio, Brooks ha preferido mantenerse alejada de la exposición mediática, especialmente en su relación con el famoso.

Más allá de su carrera, amigos cercanos la describen como tranquila, reservada y con una gran capacidad para adaptarse al ritmo de Liam.