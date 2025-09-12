Suscríbete
Oasis visitó estos lugares de México previo a sus conciertos

La banda recorrió sitios turísticos de la capital días antes de sus dos presentaciones en nuestro país

September 12, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Este 12 y 13 de septiembre Oasis ofrecerá un par de conciertos en el renovado Estadio GNP, con capacidad para 65.000 personas. La banda promete ofrecer grandes espectáculos a sus fans que inmediatamente agotaron sus boletos desde que en agosto de 2024 se anunció el regreso oficial de la banda.

Antes de subir al escenario mexicano, algunos integrantes de la banda han aprovechado sus estancia en el país para recorrer lugares de la capital y sus alrededores.

Mediante su cuenta de Instagram, Paul Bonehead Arthurs, guitarrista y miembro fundador de la banda, compartió fotos de su itinerario turístico después de llegar a la CDMX.

El bajista Andy Bell y Joey Waronker, que debuta con la banda en la batería en esta gira, recorrió la zona arqueológica de Teotihuacan. Los tres músicos compartieron fotos de las pirámides, la Calzada de los Muertos que recorre de norte a sur la antigua ciudad y las panorámicas del valle dominado por los teotihuacanos hace más de un milenio.

Luego de recorrer la zona arqueológica, un grupo paró en La Gruta, un famoso restaurante en las inmediaciones de Teotihuacan, donde degustaron platillos mexicanos como chapulines y sopa azteca.

Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
