Entretenimiento

¿Cómo crear con IA tu foto con tu artista favorito?

La nueva tendencia en redes sociales, donde las personas generan fotos con Inteligencia Artificial al lado de su artista favorito. ¡Te contamos cómo hacerla en 5 pasos!

September 12, 2025 • 
Tania Franco
Andra Legarreta con Patrick Dempsey con IA

Instagram: Programa Hoy.

Las redes sociales están explotando con esta nueva tendencia, donde con Inteligencia Artificial, las personas generan imágenes con su artista favorito. Toma en cuenta que para que la IA genere este tipo de imágenes, le cuesta al planeta entre medio litro y 3.45 litros de agua.

Ahora, si de verdad te quieres subir al trend sabiendo esta información, te contamos cómo hacerla.

Herramientas de IA como Gemini (desarrollada por Google) permiten generar fotos realistas a partir de descripciones en texto llamadas prompts. Con la instrucción adecuada, la IA es capaz de recrear escenarios completos, desde un backstage en un concierto hasta una alfombra roja.

Paso a paso para crear tu foto con un famoso

Paso 1: Accede a tu plataforma de IA favorita

Ingresa a una herramienta de IA generativa, como Gemini o ChatGPT, desde tu navegador o app. No necesitas instalar programas complicados.

Paso 2: Sube tu propia foto

Para aparecer en la imagen, carga un retrato claro y bien iluminado. Y de preferencia en un ángulo que pueda favorecer la foto. Esto permitirá a la IA integrarte en el escenario con más precisión.

Paso 3: Escribe un prompt detallado

Un prompt, no es más que una descripción exacta de lo que quieres que la Inteligencia Artificial haga por ti. Describe con exactitud el tipo de foto que quieres: estilo (Polaroid, selfie, backstage), iluminación, fondo y pose. Por ejemplo:

“Foto estilo Polaroid junto a [nombre del artista] en un concierto con luces azules, ambos sonriendo”.

Paso 4: Ajusta los detalles

Muchas plataformas te permiten definir:

  • Estilo de la foto (realista, retrato, vintage).
  • Escenario (playa, alfombra roja, camerino).
  • Ropa y accesorios.
  • Iluminación (natural, flash, nocturna).

Paso 5: Descarga y comparte

Cuando la imagen esté lista, descárgala en alta calidad y publícala en redes sociales. Recuerda siempre mencionar que es un montaje creado con IA para mantener transparencia.

La IA no solo está transformando la música, el arte o el cine, también redefine cómo interactuamos con nuestros artistas favoritos. Estas herramientas son perfectas para crear contenido divertido, imaginativo y personalizado que hará destacar tus redes sociales.

