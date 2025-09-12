Suscríbete
Liam Hemsworth y Gabriella Brooks anuncian su compromiso

Tras divorciarse de Miley Cyrus, el actor se casará por segunda ocasión con la modelo

September 12, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Liam Hemsworth anunció que se va a casar con la modelo Gabriella Brooks, con quien mantiene una relación desde 2019.

Tras divorciarse de Miley Cyrus hace cinco años, el actor se dio una nueva oportunidad en el amor con la modelo australiana de 29 años. En redes sociales compartieron la feliz noticia presumiendo el hermoso anillo de compromiso.

En la imagen de la publicación compartida en redes sociales aparece Brooks abrazando a su prometido mientras posa sonriente con su anillo de diamantes visible en su mano izquierda.

Cabe mencionar que la pareja ha mantenido su relación fuera del foto mediático. Ambos fueron vistos juntos por primera vez en diciembre de 2019 durante un brunch familiar con los padres del actor, Craig y Leonie Hemsworth, en Byron Bay, Nueva Gales del Sur.

En junio de 2021, la pareja hizo oficial su relación en redes sociales, cuando Liam compartió una foto grupal en la que aparecía junto a Gabriella y su hermano Chris, la esposa de Chris durante la Cena de Oro 2021 en Sidney.

Desde entonces, los famosos han sido vistos juntos en varias ocasiones, derrochando amor en diferentes eventos.

Antes de que se confirmara la noticia de su compromiso, habían surgido rumores de boda a mediados del pasado agosto cuando Brooks lució por primera vez un anillo de diamantes durante sus vacaciones con su pareja en Ibiza.

Liam Hemsworth
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
