Outfits patrios fáciles para este 15 de septiembre, que te sacarán de apuros

En México nos tomamos muy enserio las fiestas patrias, desde la comida hasta el outfit. Si tienes una noche mexicana este próximo 15 de septiembre y no sabes qué ponerte, aquí te damos ideas sofisticadas que van más allá del clásico verde, blanco y rojo.

Outfit 1: Inspiración “cowgirl chic”

Si buscas un look patriótico con aire sofisticado pero fácil de armar, inspírate en el estilo “norteña chic” en negro total. Este outfit combina elementos icónicos del norte de México con detalles modernos que puedes recrear con prendas básicas:

Camisa negra de manga larga con textura o encaje. Falda midi o larga con flecos: es la pieza clave. Si no tienes, puedes usar una falda de gamuza o imitación con flecos añadidos. Cinturón ancho con hebilla llamativa: uno de charol o con aplicaciones metálicas para lograr ese aire vaquero. Sombrero estilo cowboy: en negro o café, aporta inmediatamente un look “mexican chic” que grita fiestas patrias. Accesorios turquesa o plateados: pulseras, anillos o gargantillas tipo western elevan todo el conjunto. Sandalias de tacón o botines, según tu estilo y comodidad.

Outfit 2: Color y tradición con bordados mexicanos y tonos vibrantes

Si quieres honrar la cultura mexicana con un look lleno de color, este outfit es tu salvación. Combina tradición y modernidad usando bordados artesanales y colores vibrantes, un clásico para las fiestas patrias.

Top con bordados mexicanos: Busca un corset, blusa o body con flores bordadas al estilo artesanal. Es la pieza clave para darle ese toque patrio sin verte disfrazada. Pantalón en tonos brillantes: Un pantalón palazzo estiliza y da movimiento. Asimetría o mangas statement: Si quieres elevar el look, apuesta por prendas con un hombro descubierto o mangas con volumen. Accesorios largos y coloridos: Los aretes XL con piedras o cuentas evocan el folklore mexicano. Tacones neutros o metálicos: Para estilizar la silueta sin robar protagonismo al outfit.

Outfit 3: Elegancia minimalista con toque patrio

Para las mujeres que prefieren un estilo más sofisticado y discreto sin perder el aire mexicano, este look es ideal. Mezcla bordados tradicionales con cortes modernos y un detalle en rojo vibrante que grita fiestas patrias con sutileza.

Pinterest

Top strapless bordado: Elige un bustier o top con bordados florales o motivos inspirados en el folklore mexicano. Es el punto focal del look. Pantalón negro recto o tipo sastre: Un clásico que estiliza y da equilibrio a la intensidad del top. Fajilla o lazo rojo: Si no tienes una pieza con tela integrada, amarra un pañuelo, rebozo o listón rojo a la cintura para ese toque festivo y patrio. Puedes optar por otro color patrio. Sandalias: Un par de tacones sencillos en rojo o nude para estilizar el look sin quitar protagonismo al top y la fajilla.

Celebrar el 15 de septiembre no significa complicarse con atuendos imposibles. Lo importante es jugar con los colores tradicionales, sumar toques artesanales y adaptar prendas que ya tienes en tu clóset. Así, estarás lista para disfrutar de las fiestas patrias con estilo y orgullo.