Tendencias de moda que se vieron en New York Fashion Week 2025

La Semana de la Moda de Nueva York Spring/Summer 2026 marcó un antes y un después en la industria. Lo que hasta hace unos años parecían apuestas arriesgadas hoy son las señales más claras de hacia dónde va la moda global.

Desde materiales reciclados con acabados de lujo hasta tonos vibrantes inspirados en la tecnología digital, la pasarela neoyorquina se convirtió en un laboratorio de tendencias donde la experimentación y el estilo clásico conviven sin miedo.

El café es el nuevo negro

Entre las apuestas más fuertes vistas en New York Fashion Week, los tonos café confirman que llegaron para quedarse. Desde trajes sastre con cortes impecables hasta accesorios con flecos, esta paleta neutra pero sofisticada domina las pasarelas por su versatilidad y elegancia atemporal.

WWD/WWD via Getty Images

Estampado rallado

Las rayas regresan con fuerza en 2026, pero no de cualquier forma: ahora son finas, sutiles y elegantes, como vimos en varios desfiles de New York Fashion Week. Este print, asociado históricamente al estilo sastre y al power dressing, se reinventa con cortes femeninos y tejidos ligeros, perfectos para climas cálidos o para looks de oficina actualizados.

Dia Dipasupil/Getty Images

Transparencias

Las transparencias de 2026 no buscan solo ser sensuales, sino transmitir autenticidad, fuerza y empoderamiento. Un recurso de styling que invita a jugar con la moda y desafiar las reglas, demostrando que la piel también puede ser un accesorio cuando se lleva con estilo y confianza.

Gilbert Carrasquillo/GC Images

Desde los tonos café en total looks hasta el regreso de las rayas como símbolo de sofisticación, pasando por un tailoring más libre y femenino, y culminando con las transparencias que se atreven a romper esquemas, todo apunta a un estilo que celebra la individualidad.