Suscríbete
Entretenimiento

Georgina Rodríguez desata rumores de embarazo en glamuroso evento

A un mes de anunciar su compromiso con Cristiano Ronaldo, la influencer podría dar otra sorpresa

September 12, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
georgina-rodriguez-estaria-embarazada.jpeg

La influencer y modelo Georgina Rodríguez acudió a Nueva York a la glamurosa gala anual Caring for Women, una cena de la fundación Kering que reunió a celebridades como Salma Hayek, Dakota Johnson y Lauren Sánchez.

Georgina Rodríguez se dio cita en The Pool, un exclusivo centro de eventos de la Gran Manzana, y como era de esperarse, la prometida de Cristiano Ronaldo acaparó la atención a su llegada.

Georgina apostó por un look que combinaba belleza y sensualidad, llevando un vestido negro minimalista con escote palabra de honor y largo a la altura del tobillo. Una creación de 1998 de Tom Ford para Gucci, que complementó con una gargantilla de Messika y su brillante anillo de compromiso.

En esta ocasión, la modelo Georgina Rodríguez llamó la atención no solo por su estilismo y su lujoso anillo de compromiso, sino porque aparentemente está embarazada.

En videos e imágenes que circulan en redes sociales se observa a la famosa con un vientre abultado, aunque hasta ahora no se ha pronunciado al respecto.

Georgina Rodríguez
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
oasis-banda-lugares-visitaronjpeg
Entretenimiento
Oasis visitó estos lugares de México previo a sus conciertos
September 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Andra Legarreta con Patrick Dempsey con IA
Entretenimiento
¿Cómo crear con IA tu foto con tu artista favorito?
September 12, 2025
 · 
Tania Franco
yolanda-andrade-reaparece-salud-mejoria.jpg
Entretenimiento
Yolanda Andrade reaparece y hace frente a su diagnóstico
September 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
liam-hemsworth-compromiso-gabriellajpeg
Entretenimiento
Liam Hemsworth y Gabriella Brooks anuncian su compromiso
September 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Weapons - Película: La hora de la desaparición
Entretenimiento
“Weapons”: los mensajes ocultos detrás de la película de terror que todos comentan
Más que una historia de brujas y desapariciones, “Weapons” esconde un poderoso comentario social sobre los tiroteos escolares en Estados Unidos
September 11, 2025
 · 
Tania Franco
Florinda-Meza-habla-de-chespirito-y-graciela-fernandez.jpg
Entretenimiento
Florinda Meza habla del primer matrimonio de Chespirito con Graciela Fernández
La viuda de Roberto Gómez Bolaños dijo que el comediante no era infiel
September 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
bad-bunny-sapo-concho.jpg
Entretenimiento
Bad Bunny lleva el nuevo objeto de la moda en tendencia “sapo concho”
¿Adiós labubus?, este es el nuevo muñeco coleccionable de moda
September 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
selena-gomez-lupus-artriris.jpg
Entretenimiento
Selena Gomez revela nuevo diagnóstico a consecuencia del lupus que padece
La cantante y actriz contó cómo su lucha contra la enfermedad inspiró el diseño de su línea de belleza
September 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
guana-la-casa-de-los-famosos-dalilah-shiky-promesa.jpeg
Entretenimiento
Guana, Shiky y Dalilah Polanco hacen inesperada promesa al público si los salvan
Tras la séptima nominación de este miércoles, los integrantes del cuarto día hacen una promesa a su fandom si les ayudan a permanecer en la casa
September 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez