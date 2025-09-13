Georgina Rodríguez desata rumores de embarazo en glamuroso evento

La influencer y modelo Georgina Rodríguez acudió a Nueva York a la glamurosa gala anual Caring for Women, una cena de la fundación Kering que reunió a celebridades como Salma Hayek, Dakota Johnson y Lauren Sánchez.

Georgina Rodríguez se dio cita en The Pool, un exclusivo centro de eventos de la Gran Manzana, y como era de esperarse, la prometida de Cristiano Ronaldo acaparó la atención a su llegada.

Georgina apostó por un look que combinaba belleza y sensualidad, llevando un vestido negro minimalista con escote palabra de honor y largo a la altura del tobillo. Una creación de 1998 de Tom Ford para Gucci, que complementó con una gargantilla de Messika y su brillante anillo de compromiso.

En esta ocasión, la modelo Georgina Rodríguez llamó la atención no solo por su estilismo y su lujoso anillo de compromiso, sino porque aparentemente está embarazada.

En videos e imágenes que circulan en redes sociales se observa a la famosa con un vientre abultado, aunque hasta ahora no se ha pronunciado al respecto.