Kendall Jenner dejará el modelaje para dedicarse a su pasión

Kendall Jenner concedió una entrevista a una famosa revista junto a Gigi Hadid, en la que se sinceró sobre sus planes a futuro, que no incluyen continuar como estrella de las pasarelas, a pesar del gran peso que tiene su familia Kardashian-Jenner en el mundo de la moda.

Kendall creció frente a las cámaras en Keeping Up With The Kardashians, pero ha decidido adoptar un estilo de vida diferente al modelaje.

“Hay mucha superficialidad en el mundo en el que trabajamos y vivimos. Y nuestra vida personal ha cobrado protagonismo a medida que envejecemos”, mencionó Kendall, quien confesó que el reality show de su familia que está por estrenar su séptima temporada no es algo que le apasione hacer.

“No es lo mío”, reconoció, y dijo que realmente le gustaría enfocarse y aplicar su talento y creatividad en el diseño de interiores, a lo que se dedicará en el futuro”.

“Juro por Dios que voy a dejarlo todo y dedicarme a diseñar casas. Me encanta mi espacio en Los Ángeles, pero también me encanta la vida sencilla. Me gusta levantarme cada mañana, ponerme un traje de baño o unos pantalones deportivos, sin maquillaje y simplemente disfrutar del día. Pienso mucho en el futuro, pero intento no planificar demasiado, porque, como saben, soy una planificadora”, expresó la famosa que añadió, “me encanta sentirme normal”.