Moda

Las celebridades mejor vestidas en la New York Fashion Week 2025

Del street style al front row: las estrellas que están definiendo el glamour en la Gran Manzana durante la semana de moda más influyente del año

September 13, 2025 • 
Tania Franco
Christopher Briney - The summer i turned pretty

Gilbert Carrasquillo/GC Images

La New York Fashion Week 2025 volvió a convertir a la Gran Manzana en el epicentro del estilo. Entre pasarelas icónicas y eventos exclusivos, las celebridades asistieron a los desfiles con looks impecables que y tendencias emergentes.

Lily Collins

Lily Collins

Gilbert Carrasquillo/GC Images

Dylan O’Brien

Dylan O'Brien

Gilbert Flores/WWD via Getty Images

Katie Holmes

Katie Holmes

Ilya S. Savenok/Getty Images for FFORME

Gillian Jacobs

Gillian Jacobs

Gilbert Flores/WWD via Getty Images

Jessica Chastain

Jessica Chastain

XNY/Star Max/GC Images

Lili Reinhart

Lili Reinhart

Gilbert Flores/WWD via Getty Images

Jung Kook

Jung Kook

PG/Bauer-Griffin/GC Images

Priyanka Chopra Jonas & Nick Jonas

Priyanka Chopra Jonas & Nick Jonas

Gilbert Carrasquillo/GC Images

Rosalía

Rosalía

The Hapa Blonde/GC Images

Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski

TheStewartofNY/GC Images

Christopher Briney

Christopher Briney

TheStewartofNY/GC Images

La New York Fashion Week volvió a demostrar que la moda es mucho más que pasarelas: es un escaparate global donde las celebridades marcan tendencias, inspiran estilos y elevan el glamour a nuevas alturas. Con cada look, dejaron claro que su presencia no solo adorna los desfiles, sino que también define la conversación sobre lo que vestiremos mañana.

New York Fashion Week tendencias moda
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
