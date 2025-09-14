Karol G cumple su sueño de cantar junto a Andrea Bocelli en El Vaticano

“El momento más pero más sublime de mi carrera lo tuve hoy. Literal experimenté el Nirvana en su estado más puro y nadie pero nadie me arranca la emoción y el orgullo que siento por mí y por los míos”, expresó Karol G en un post en el que compartió fotos de su presentación en la tercera edición del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana que tiene lugar en Roma.

El show ocurrió en plena Plaza de San Pedro en el Vaticano, donde Karol G y Andrea Bocelli emocionaron a los presentes al interpretar “Vivo por ella”, la canción que interpretan originalmente Andrea Bocelli y Marta Sánchez, sin embargo, Karol G lanzó una nueva versión junto al italiano en agosto del año pasado.

Además, Karol G interpretó “Mientras me curo del cora”,Milagros”, y “Mañana será bonito”, un momento único para la vida y carrera de la famosa.

Este evento marcó un antes y un después en la historia cultural de El Vaticano, al contar con presentaciones de artistas como John Legend, Jennifer Hudson, entre otros.

El mega concierto estuvo repleto de música y de iluminación con estrellas, para transformar el escenario en un poderoso mensaje de paz, fe y esperanza, con la voz de los artistas que cantaron con el alma para todas y todos.

La iglesia católica innovó la forma de acercar la fe a jóvenes del mundo a través de la presentación de artistas musicales en tendencia y un show de drones único.