Los mejores cafés para hacer home office en CDMX

Los trabajos remotos o híbiridos abundan cada vez más en la CDMX, y porque sabemos lo cansado que se puede poner la rutina, te dejamos los mejores hot spots para salir de tu casa y conocer lugares nuevos.

Algunas de estas cafeterías son nuevas o poco conocidas, por lo que te estamos revelando los secretos mejor guardados que habitan en el corazón de ciudad.

Testarudo

Nápoles 47, Juárez, CDMX.

Una de las casonas más hermosas de la Juárez, donde antes era un íntimo coworking, por fin abrió sus puertas al público, con una cafetería que promete un espacio ameno para trabajar y disfrutar de un buen café, también una buena oportunidad para conocer personas nuevas, rodeado de naturaleza, casi como un oasis en medio del caos citadino.

Brewklyn Coffee & Bagels

Culiacán 52, Mexico City, Mexico 06109.

Un lugar con poco aforo, pero con una selección de bagels envidiable. Probablemente los mejores de la CDMX, con sabores fuertes como el de pork belly, hasta más ligeros como el de salmón.

Mimma’s Coffee & Rolls

Emilio Castelar 135 - Polanco CDMX.

Un café chic en el corazón de Polanco, con rolls recién horneados y uno de los mejores flat whites de la ciudad. El lugar abrió recientemente y está frente a Mandolina, cuenta con un espacio acogedor y amplio para trabajar.

Estas tres cafeterías de la CDMX son el espacio perfecto para disfrutar de un día laboral en espacios espectaculares y sabores destacados. No solo se trata de un lugar ameno, sino que de una buena selección de café.