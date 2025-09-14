Suscríbete
Cynthia Rodríguez debuta como jurado en la final de Miss Universo México 2025

Este sábado, el escenario del Conjunto Santander de Artes Escnénicas en Zapopan, Jalisco, recibe a 32 modelos que competirán por el título de Miss Universo México 2025

September 13, 2025 
Diana Laura Sánchez
Hoy conoceremos a la ganadora que representará a nuestro país en la 74ª edición del certamen internacional en Tailandia. La nueva reina de belleza de esta edición será la sucesora de María Fernanda Beltrán.

El certamen de belleza se divide en varias fases: en la primera ronda de las 32 aspirantes se elegirán a las 16 semifinalistas. Mientras que en la segunda ronda, las participantes se reducirán a 4 finalistas y en la ronda final se conocerá a la nueva reina mexicana, que se llevará la corona y el pase directo a Miss Universo 2025.

Los boletos para asistir a la gala ya están agotados, sin embargo, los seguidores podrán ver el espectáculo en vivo en TV abierta, así como en el canal oficial de Youtube, donde se transmitirán los desfiles, las entrevistas y el esperado momento de la coronación de la nueva reina mexicana.

Entre las favoritas del público para ganar está Yoana Gutiérrez de Jalisco, Linda Gallegos de Aguascalientes y María Ramírez de Zacatecas.

Como en varias ocasiones, la conducción del evento estará a cargo de la guapa actriz Jacky Bracamontes, quien estará acompañada por Gaby Ramírez y Mauricio Mancera.

En el jurado se encuentran Clovis Nienow, conductor y exparticipante de La Casa de los Famosos y la conductora y esposa de Carlos Rivera, Cynthia Rodríguez.

En medio de la faceta que vive como mamá, la presentadora vive este gran momento en su faceta profesional incursionando en el mundo de la belleza.

El anuncio de la participación de Cynthia como jurado en el certamen acaparó toda la atención de quienes siguen de cerca la carrera de la famosa. “Es un honor presentar a Cynthia Rodríguez, cantante, conductora y una de las personalidades más queridas de la televisión mexicana, quien formará parte de Miss Universe México 2025", se lee en el comunicado.

