Suscríbete
Entretenimiento

Alexis Ayala revela que intentó quitarse la vida tras fuerte crisis

El actor se sinceró sobre una de las etapas más difíciles de su vida luego de sufrir una crisis económica y un infarto en 2018

September 13, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
alexis-ayala-infarto.jpg

Alexis Ayala habló sobre uno de los episodios más complicados de su vida. El actor dijo en el reality La Casa de los Famosos México, que tras sufrir un infarto y estar quebrado económicamente, pensó en quitarse la vida.

“A mí esta casa me ha dado mucho. Yo llegué aquí muy devaluado, de venir de dos años de estar quebrado económicamente, cuando he sido de los actores más importantes de la empresa. ¿Sabes cómo estaba devaluado?, ¿Sabes todo lo que pasé después del infarto de dos años de no trabajar? ¿Sabes que intenté quitarme la vida?”, contó el actriz a Dalilah Polanco, mientras los demás habitantes de la casa escuchaban atentos la situación que confesó el famoso.

Alexis dijo que a pesar de las duras vivencias que tuvo en el pasado, hoy es más fuerte que nunca a sus 60 años.

“León a punto de morir, pero no me quité la vida, Dios no quiso, no pude. Fui muy cobarde y eso lo cuento ahora porque no vale la pena, vivir es increíble, vivir es muy bonito”, precisó Alexis Ayala.

Cabe recordar que fue en 2018 cuando el actor sufrió un infarto mientras se encontraba de vacaciones en Acapulco. El intérprete fue atendido y estuvo hospitalizado más de una semana, y permaneció en terapia intensiva. Posteriormente, fue sometido a un cateterismo, momento en que fue diagnosticado con una malformación en el corazón.

Alexis Ayala
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
taylor-swift-citada-juicio-blake-lively-justin-baldonijpg
Entretenimiento
Taylor Swift citada a declarar en el juicio entre Blake Lively y Justin Baldoni
September 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
georgina-rodriguez-estaria-embarazada.jpeg
Entretenimiento
Georgina Rodríguez desata rumores de embarazo en glamuroso evento
September 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
gabriella-broks-quien-es-la-prometida-de-liam-hemsworth.jpeg
Entretenimiento
Ella es Gabriella Brooks, la guapa prometida de Liam Hemsworth
September 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
laura-pausini.png
Entretenimiento
Laura Pausini anuncia su gran regreso: un nuevo sencillo, un nuevo álbum y una nueva gira
September 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
oasis-banda-lugares-visitaronjpeg
Entretenimiento
Oasis visitó estos lugares de México previo a sus conciertos
La banda recorrió sitios turísticos de la capital días antes de sus dos presentaciones en nuestro país
September 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Andra Legarreta con Patrick Dempsey con IA
Entretenimiento
¿Cómo crear con IA tu foto con tu artista favorito?
La nueva tendencia en redes sociales, donde las personas generan fotos con Inteligencia Artificial al lado de su artista favorito. ¡Te contamos cómo hacerla en 5 pasos!
September 12, 2025
 · 
Tania Franco
yolanda-andrade-reaparece-salud-mejoria.jpg
Entretenimiento
Yolanda Andrade reaparece y hace frente a su diagnóstico
La conductora se dejó ver muy recuperada, aunque contó lo que ha sufrido tras las limitaciones de salud que afronta
September 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
liam-hemsworth-compromiso-gabriellajpeg
Entretenimiento
Liam Hemsworth y Gabriella Brooks anuncian su compromiso
Tras divorciarse de Miley Cyrus, el actor se casará por segunda ocasión con la modelo
September 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Weapons - Película: La hora de la desaparición
Entretenimiento
“Weapons”: los mensajes ocultos detrás de la película de terror que todos comentan
Más que una historia de brujas y desapariciones, “Weapons” esconde un poderoso comentario social sobre los tiroteos escolares en Estados Unidos
September 11, 2025
 · 
Tania Franco