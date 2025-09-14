Alexis Ayala revela que intentó quitarse la vida tras fuerte crisis

Alexis Ayala habló sobre uno de los episodios más complicados de su vida. El actor dijo en el reality La Casa de los Famosos México, que tras sufrir un infarto y estar quebrado económicamente, pensó en quitarse la vida.

“A mí esta casa me ha dado mucho. Yo llegué aquí muy devaluado, de venir de dos años de estar quebrado económicamente, cuando he sido de los actores más importantes de la empresa. ¿Sabes cómo estaba devaluado?, ¿Sabes todo lo que pasé después del infarto de dos años de no trabajar? ¿Sabes que intenté quitarme la vida?”, contó el actriz a Dalilah Polanco, mientras los demás habitantes de la casa escuchaban atentos la situación que confesó el famoso.

Alexis dijo que a pesar de las duras vivencias que tuvo en el pasado, hoy es más fuerte que nunca a sus 60 años.

“León a punto de morir, pero no me quité la vida, Dios no quiso, no pude. Fui muy cobarde y eso lo cuento ahora porque no vale la pena, vivir es increíble, vivir es muy bonito”, precisó Alexis Ayala.

Cabe recordar que fue en 2018 cuando el actor sufrió un infarto mientras se encontraba de vacaciones en Acapulco. El intérprete fue atendido y estuvo hospitalizado más de una semana, y permaneció en terapia intensiva. Posteriormente, fue sometido a un cateterismo, momento en que fue diagnosticado con una malformación en el corazón.