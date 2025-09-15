Suscríbete
Qué novedades trae el nuevo iOS 26 para iPhone

Llega la nueva actualización más importante en los últimos años

September 15, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
El nuevo sistema operativo de Apple ya está disponible, se trata del iOS 26 para iPhone, una nueva versión que introduce el diseño Liquid Glass y nueva aplicaciones.

Apple está listo para que sus teléfonos cuenten con la nueva versión del sistema operativo que llegará con un renovado diseño y funciones de inteligencia artificial.

La empresa habilitará el acceso a esta actualización para todos aquellos dispositivos que sean compatibles. El anuncio se hizo durante la presentación de los nuevos dispositivos iPhone 17, donde Apple reveló que el despliegue global de iOS comenzará este lunes.

Las novedades que trae el iOS 26 incluyen el llamado Liquid Glass como nuevo lenguaje de diseño, este concepto modificará los iconos, botones y fondos de la interfaz, apostando por transparencias, tonos pulidos y efectos visuales que simulan el cristal sobre superficies y colores.

El Centro de Control experimenta una transformación, integrando estos efectos e implementando una interacción visual dinámica con el contenido de la pantalla.

Safari, Fotos, Teléfono y la aplicación Cámara han sido renovadas. En particular, la nueva app de Cámara otorga solamente dos opciones principales (foto y video), y organiza el acceso al resto de modos por deslizamiento.

Además, trae nuevas funciones como la app Juegos, pensada en centralizar toda la experiencia de videojuegos móviles, además de incluir la Vista Previa al iPhone.

Igualmente, se han actualizado las aplicaciones de Teléfono y Mensajes, que incluyen nuevas herramientas de privacidad frente a números desconocidos. Así, con la nueva función de revisión de llamadas, se responde automáticamente en segundo plano para informar al usuario de quién llama y el tema, para ayudarle a decidir si quiere responder.

En el caso de Mensajes, envía los que sean spam a otra carpeta para que estén silenciados. También se ha ampliado con la traducción en tiempo real.

Los dispositivos compatibles con esta nueva actualización van del iPhone 11 al iPhone 17, el más reciente.

Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
