¿Cuáles son los matrimonios más duraderos de Hollywood?

Descubre a las parejas que han superado la prueba del tiempo en la meca del cine

September 15, 2025 • 
Tania Franco
Thalía y Tommy Mottola Boda en Nueva York

Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via Getty Images

En un universo donde las alfombras rojas y los flashes pueden poner en riesgo hasta las relaciones más sólidas, hay parejas que han desafiado las estadísticas y se han mantenido unidas durante décadas. Hollywood, con toda su presión mediática, también ha sido el escenario de historias de amor duraderas que inspiran a personas de todo el mundo.

Javier Bardem y Penélope Cruz

Aunque se conocieron en 1992 en el set de Jamón Jamón, su historia empezó realmente en 2007 durante el rodaje de Vicky Cristina Barcelona. Se casaron en secreto en 2010 y tienen dos hijos, Leo y Luna. Han logrado mantener su vida privada bajo discreción y siguen siendo uno de los matrimonios más respetados de Hollywood.

Javier Bardem y Penélope Cruz

Emma McIntyre/Getty Images

Thalía y Tommy Mottola

La cantante mexicana y el empresario contrajeron matrimonio en 2000 en la Catedral de San Patricio en Nueva York. A pesar de su diferencia de edad y de agendas exigentes, han superado adversidades y son padres de Sabrina y Matthew Alejandro. Más de dos décadas después, siguen juntos.

Thalía y Tommy Mottola con sus hijos

Michael Tran/FilmMagic

David y Victoria Beckham

Aunque él era futbolista y ella parte de las Spice Girls, llevan 25 años casados y han construido un imperio familiar con sus cuatro hijos: Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper. Su matrimonio combina moda, negocios y una complicidad que los ha convertido en una de las power couples más admiradas del mundo.

David y Victoria Beckham

Darren Gerrish/Darren Gerrish/WireImage

Blake Lively y Ryan Reynolds

Se conocieron en 2011 durante el rodaje de Linterna Verde y pronto confirmaron que lo suyo iba en serio. Hoy son padres de cuatro hijos: James, Inez, Betty y Olin. Fueron una de las parejas más queridas por su humor, sin embargo, con la batalla legal de Lively vs. Baldoni, su reputación ha sido sacudida y ya no generan tantos comentarios positivos en la audiencia.

Blake Lively y Ryan Reynolds

Aeon/GC Images

Tom Hanks y Rita Wilson

Con 37 años juntos, Tom y Rita son sinónimo de resiliencia y amor. Han superado momentos difíciles, como el cáncer de mama de Rita y el COVID-19 durante la pandemia, y han mantenido su unión intacta. Juntos son padres de Chester y Truman y su complicidad es reconocida como un ejemplo en la industria.

Tom Hanks y Rita Wilson

Arturo Holmes/Getty Images

Sarah Jessica Parker y Matthew Broderick

Casados por más de 28 años, han encontrado su fórmula única para mantenerse unidos: “no estar juntos todo el tiempo”. Con tres hijos, su relación ha resistido el ritmo frenético de Broadway y Hollywood, siendo discreta pero firme.

Sarah Jessica Parker y Matthew Broderick

Kristina Bumphrey/Variety via Getty Images

Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas

Se conocieron en 1996 gracias a Antonio Banderas, quien los presentó en el Festival de Cine de Deauville. En 1999 Michael le propuso matrimonio y desde entonces no se han separado. Más de 25 años después, siguen siendo una de las parejas más sólidas de Hollywood.

Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas

Tim P. Whitby/Getty Images for The Red Sea International Film Festival

Estas parejas son prueba viviente de que el amor puede resistir y fortalecerse. Sus historias, marcadas por complicidad, respeto y discreción, demuestran que los finales felices no son solo cosa del cine.

amor amores Parejas de Hollywood romances Hollywood thalia Penelope Cruz Javier Bardem victoria beckham David Beckham Blake Lively Tom Hanks Sarah Jessica Parker Catherine Zeta-Jones
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
