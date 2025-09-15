Suscríbete
Entretenimiento

Owen Cooper gana en los Emmy 2025 por su actuación en Adolescence: “No era nadie hace años, todo es posible”

El joven actor se lleva uno de los premios más comentados de la noche y comparte un poderoso mensaje de inspiración

September 14, 2025 • 
Tania Franco
77th Primetime Emmy Awards - Owen Cooper

Kevin Winter/Getty Images

En una noche llena de sorpresas y emociones, Owen Cooper se consagró como uno de los grandes ganadores de los 77th Primetime Emmy Awards, llevándose el premio por su papel en Adolescence. Su discurso, sincero y emotivo, rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Un triunfo que inspira

Al recibir la estatuilla, Owen Cooper emocionó al público con sus palabras: “No era nadie hace años, todo es posible”. La frase resonó como un mensaje de esperanza para miles de jóvenes aspirantes a actores y profesionales del entretenimiento que sueñan con abrirse camino en la industria.

77th Primetime Emmy Awards - Owen Cooper

Kevin Winter/Getty Images

La interpretación de Cooper en Adolescence ha sido alabada por su autenticidad y profundidad emocional, consolidándolo como uno de los talentos emergentes más importantes de la televisión actual. Su victoria en los Emmy 2025 marca un antes y un después en su carrera.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
kendall-jenner-dejara-el-modelaje.jpg
Entretenimiento
Kendall Jenner dejará el modelaje para dedicarse a su pasión
September 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
alexis-ayala-infarto.jpg
Entretenimiento
Alexis Ayala revela que intentó quitarse la vida tras fuerte crisis
September 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
martha higareda lewis howes
Entretenimiento
Martha Higareda revela que está esperando dos niñas
September 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
cynthia-rodriguez-miss-universo-mexico-juradojpg
Entretenimiento
Cynthia Rodríguez debuta como jurado en la final de Miss Universo México 2025
September 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
andra-bocelli-karolgjpeg
Entretenimiento
Karol G cumple su sueño de cantar junto a Andrea Bocelli en El Vaticano
La colombiana brilló por su talento y carisma en Grace For The World, con un look firmado por Pharrell Williams
September 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
taylor-swift-citada-juicio-blake-lively-justin-baldonijpg
Entretenimiento
Taylor Swift citada a declarar en el juicio entre Blake Lively y Justin Baldoni
La cantante que recién se ha comprometido ha sido citada como testigo en el juicio entre los actores
September 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
georgina-rodriguez-estaria-embarazada.jpeg
Entretenimiento
Georgina Rodríguez desata rumores de embarazo en glamuroso evento
A un mes de anunciar su compromiso con Cristiano Ronaldo, la influencer podría dar otra sorpresa
September 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
gabriella-broks-quien-es-la-prometida-de-liam-hemsworth.jpeg
Entretenimiento
Ella es Gabriella Brooks, la guapa prometida de Liam Hemsworth
La modelo australiana de 29 años se casará con el actor
September 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
laura-pausini.png
Entretenimiento
Laura Pausini anuncia su gran regreso: un nuevo sencillo, un nuevo álbum y una nueva gira
Este viernes, Laura Pausini estrena su nuevo sencillo “Mi historia entre tus dedos”
September 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez