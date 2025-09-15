Owen Cooper gana en los Emmy 2025 por su actuación en Adolescence: “No era nadie hace años, todo es posible”

En una noche llena de sorpresas y emociones, Owen Cooper se consagró como uno de los grandes ganadores de los 77th Primetime Emmy Awards, llevándose el premio por su papel en Adolescence. Su discurso, sincero y emotivo, rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Un triunfo que inspira

Al recibir la estatuilla, Owen Cooper emocionó al público con sus palabras: “No era nadie hace años, todo es posible”. La frase resonó como un mensaje de esperanza para miles de jóvenes aspirantes a actores y profesionales del entretenimiento que sueñan con abrirse camino en la industria.

Kevin Winter/Getty Images

La interpretación de Cooper en Adolescence ha sido alabada por su autenticidad y profundidad emocional, consolidándolo como uno de los talentos emergentes más importantes de la televisión actual. Su victoria en los Emmy 2025 marca un antes y un después en su carrera.