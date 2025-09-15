Suscríbete
Los momentos más polémicos de la alfombra de los Emmys 2025

Como resultado de los últimos acontecimientos de violencia, protagonizados en Estados Unidos, los actores han alzado la voz y a través de la moda protestaron en la alfombra roja

September 14, 2025 • 
Tania Franco
Javier Bardem

Michael Buckner/Variety via Getty Images

Los 77th Primetime Emmy Awards no solo reunieron a lo mejor de la televisión en Los Ángeles, sino que también se convirtieron en un escaparate para pronunciamientos políticos y llamados urgentes a la paz.

Desde los bombardeos de Israel contra Gaza y el asesinato de Charlie Kirk, sucedido hace apenas unos días. La alfombra roja fue el escenario donde varias celebridades aprovecharon los reflectores para enviar mensajes contundentes sobre justicia y derechos humanos.

Javier Bardem

El actor español sorprendió con un gesto poco común en una premiación de este calibre, utilizó su paso por la red carpet para pronunciarse sobre la crisis humanitaria en Gaza. Con su pañuelo palestino al cuello, Javier Bardem hizo un llamado público a frenar la violencia y pidió acciones concretas para proteger a la población civil. Su aparición se convirtió en uno de los temas más comentados de la noche.

Javier Bardem

Michael Buckner/Variety via Getty Images

Megan Stalter

La actriz y comediante Megan Stalter llegó con un look casual en jeans y camiseta blanca, pero el verdadero statement estuvo en su bolso negro, intervenido con la frase “Cease Fire” , traducido a: Que pare el fuego.

Un gesto visualmente poderoso que se interpretó como un llamado a detener la guerra y apostar por el diálogo. Esta imagen rápidamente circuló en redes sociales y medios internacionales, convirtiéndose en otro de los momentos icónicos de los Emmy 2025.

Momentos polémicos en los Emmy's 2025

Amy Sussman/Getty Images

Ambos gestos reflejan un cambio generacional en la forma en que las celebridades usan su plataforma. Ya no se trata solo de moda, sino de aprovechar el alcance mediático para poner sobre la mesa temas urgentes. La respuesta en redes fue inmediata: hashtags, trending topics y debates sobre el papel del activismo en alfombras rojas.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
