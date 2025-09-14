Suscríbete
Barron Trump abandona la universidad para trabajar con su mamá Melania

Según la prensa estadounidense, el hijo menor del presidente de EU, dejó de ir a la Escuela de Negocios Stern de NYU, donde estaba estudiando

September 14, 2025 
Diana Laura Sánchez
Barron es el hijo menor de Donald Trump e hijo único con su actual esposa, Melania

El joven de 19 años, apasionado de los videojuegos y la tecnología habría decidido dejar la universidad para trabajar junto a su mamá Melania Trump en proyectos de IA en la Casa Blanca.

A pesar de que debía retomar sus estudios tras las vacaciones, según varios reportes, Barron Trump no ha sido visto por ningún lado en la escuela en Manhattan la semana pasada. People informó, “es difícil no verle, pues mide más de dos metros”.

Barron habría abandonado sus estudios universitarios para mudarse a la Casa Blanca y colaborar de cerca con su mamá, Melania Trump.

Fuentes cercanas al joven afirmaron que “está trabajando activamente en sus propios intereses financieros y ha compartido tiempo con otras personas en ese ámbito.

La decisión del joven habría estado motivada por su interés por la tecnología, especialmente por las criptomonedas. Según estimaciones de “Forbes”, Barron podría haber generado hasta 25 millones de dólares en este sector.

Como es bien sabido a diferencia de sus padres, Barron ha optado siempre por mantener un perfil más discreto, incluso no tiene redes sociales.

Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
