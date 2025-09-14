Suscríbete
Personalidades

Vivian, hija trans de Elon Musk debuta en la Semana de la Moda de Nueva York

La joven de 21 años desfiló con un vestido rojo para Alexis Bittar

September 14, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
viviene-hija-trans-de-elon-musk.jpeg

Vivian, hija del magnate Elon Musk antes se llamaba Xavier Alexander; además de cambiar su nombre, eliminó su apellido paterno al cumplir la mayoría de edad.

Desde hace un tiempo se hace llamar Vivian Jenna Wilson, en honor al apellido de soltera de su madre, la escritora Justine Wilson, quien fue la primera esposa del empresario de Tesla.

La joven ha dejado claro que no quiere que la relacionen con su padre, quien no aceptó su transición de género y manifestó que para él era como si estuviera muerta.

Vivian es una apasionada por la moda, de la mano del diseñador Alexis Bittar, la joven debutó en la Semana de la Moda de Nueva York con un vestido rojo y una cinta brillante que decía “Miss South Carolina”. La propuesta del diseñador retomó los concursos de belleza de los años 90 con un giro surrealista y crítico hacia los estereotipos de género, de acuerdo con La Vanguardia.

Bittar explicó que el espectáculo se inspiró en la edición de Miss USA 1991, reinterpretada como una “secuencia de sueños” que hablaba de la misoginia, objetificación y derechos trans.

La joven hija transgénero de Elon Musk subió a la pasarela con un look cargado de simbolismo en un gesto de independencia frente a su reconocido padre.

Vivian subrayó la importancia de ser una persona trans pisando una pasarela de alto perfil en medio de los prejuicios que la rodean.

Elon Musk
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
giorgio-armani-testamento-herederos
Personalidades
Sale a la luz el testamento y los herederos de Giorgio Armani
September 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Charlie Kirk and his family
Personalidades
¿Quién es la familia de Charlie Kirk? El activista asesinado en la universidad de Utah
September 11, 2025
 · 
Tania Franco
Charlie Kirk
Personalidades
Charlie Kirk reveló cómo le gustaría ser recordado
September 11, 2025
 · 
Tania Franco
elon-musk-larry-ellison.jpg
Personalidades
El es el empresario que destronó a Elon Musk como la persona más rica del mundo
September 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
esposo-de-kristin-cabot.jpeg
Personalidades
Esposo de Kristin Cabot rompe el silencio tras polémica por infidelidad expuesta
Andrew Cabot, empresario y CEO de Privateer Eum, habló por primera vez tras el escándalo que involucró a su esposa, Kristin Cabot, y al CEO de Astronomer, Andy Byron, en un concierto de Coldplay en Massachusetts
September 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
carlos-alcaraz-nueva-novia-modelo
Personalidades
Carlos Alcaraz tiene nueva novia, se trata de la ex de Constantino de Grecia
El tenista número 1 del mundo de 22 años de edad, ha desatado rumores de romance
September 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
poderozaz-mujeres-que-inspiran-mujeres-que-trascienden.png
Personalidades
PODEROZAZ: Mujeres que Inspiran, Mujeres que Trascienden
September 10, 2025
 · 
Caras
princesa-hija-de-marruecos.jpeg
Personalidades
La hija del rey de Marruecos es una apasionada por el lujo
Lalla Khadija, llevó un bolso de Dior y unos pendientes de Piaget, en su primer acto tras cumplir la mayoría de edad
September 09, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Funeral de Giorgio Armani - Miguel Ángel Silvestre
Personalidades
Las fotos del funeral de Giorgio Armani en Italia, ¿Dónde fue y quiénes asistieron?
El diseñador falleció a los 91 años fue despedido en una ceremonia privada, grandes personalidades asistieron a despedirse del maestro italiano
September 08, 2025
 · 
Tania Franco