Vivian, hija trans de Elon Musk debuta en la Semana de la Moda de Nueva York

Vivian, hija del magnate Elon Musk antes se llamaba Xavier Alexander; además de cambiar su nombre, eliminó su apellido paterno al cumplir la mayoría de edad.

Desde hace un tiempo se hace llamar Vivian Jenna Wilson, en honor al apellido de soltera de su madre, la escritora Justine Wilson, quien fue la primera esposa del empresario de Tesla.

La joven ha dejado claro que no quiere que la relacionen con su padre, quien no aceptó su transición de género y manifestó que para él era como si estuviera muerta.

Vivian es una apasionada por la moda, de la mano del diseñador Alexis Bittar, la joven debutó en la Semana de la Moda de Nueva York con un vestido rojo y una cinta brillante que decía “Miss South Carolina”. La propuesta del diseñador retomó los concursos de belleza de los años 90 con un giro surrealista y crítico hacia los estereotipos de género, de acuerdo con La Vanguardia.

Bittar explicó que el espectáculo se inspiró en la edición de Miss USA 1991, reinterpretada como una “secuencia de sueños” que hablaba de la misoginia, objetificación y derechos trans.

La joven hija transgénero de Elon Musk subió a la pasarela con un look cargado de simbolismo en un gesto de independencia frente a su reconocido padre.

Vivian subrayó la importancia de ser una persona trans pisando una pasarela de alto perfil en medio de los prejuicios que la rodean.