Las celebridades más esperadas en los Emmy 2025

La alfombra roja de los 77th Primetime Emmy Awards celebrados en Los Ángeles este 14 de septiembre de 2025 es el epicentro de la moda y cultura pop.

Este año, tres nombres acaparan titulares y suspiros: Pedro Pascal, la pareja de recién comprometidos Selena Gomez y Benny Blanco, y los recién casados Abby Champion y Patrick Schwarzenegger. Entre moda, romance y talento, estas celebridades marcan tendencia y se roban la atención del público y la prensa.

Pedro Pascal

El actor chileno llega a los Emmy 2025 con un look blanco impecable de inspiración sartorial, proyectando una elegancia minimalista con un toque cool gracias a sus gafas oscuras. Su presencia no solo consolida su estatus como uno de los intérpretes más queridos de Hollywood, sino que reafirma su influencia en la moda masculina contemporánea.

Selena Gomez y Benny Blanco

La pareja más esperada de la noche deslumbra en la alfombra roja con looks contrastantes y una química imposible de ignorar. Selena, con un vestido rojo vibrante de silueta elegante, y Benny, en un traje negro impecable, son la viva imagen de la sofisticación moderna. Su reciente compromiso los convierte en una de las duplas más seguidas del momento, combinando éxito musical y estilo.

Lisa

Lisa, actriz de la última temporada de The White Lotus, debutó en la alfombra roja de los Emmy 2025 con un vestido rosa de ensueño, silueta etérea y cola dramática que capturó flashes y titulares. Con un fandom global procedente del K-Pop, su presencia no solo simboliza diversidad y frescura en la industria, sino que también consolida su influencia mediática como una de las artistas más comentadas del año.

Frazer Harrison/Getty Images

Los 77th Primetime Emmy Awards de 2025 son más que una premiación: son una pasarela de moda y narrativa pop. Pedro Pascal, Selena Gomez & Benny Blanco y Lisa encarnan el espíritu de esta edición. El talento, estilo y un magnetismo que conecta con audiencias en todo el mundo.