Suscríbete
Personalidades

Las celebridades más esperadas en los Emmy 2025

De looks icónicos a historias de amor que roban reflectores: así brillan las estrellas más comentadas en la alfombra roja del Peacock Theater

September 14, 2025 • 
Tania Franco
Pedro Pascal

Amy Sussman/Getty Images

La alfombra roja de los 77th Primetime Emmy Awards celebrados en Los Ángeles este 14 de septiembre de 2025 es el epicentro de la moda y cultura pop.

Este año, tres nombres acaparan titulares y suspiros: Pedro Pascal, la pareja de recién comprometidos Selena Gomez y Benny Blanco, y los recién casados Abby Champion y Patrick Schwarzenegger. Entre moda, romance y talento, estas celebridades marcan tendencia y se roban la atención del público y la prensa.

Pedro Pascal

El actor chileno llega a los Emmy 2025 con un look blanco impecable de inspiración sartorial, proyectando una elegancia minimalista con un toque cool gracias a sus gafas oscuras. Su presencia no solo consolida su estatus como uno de los intérpretes más queridos de Hollywood, sino que reafirma su influencia en la moda masculina contemporánea.

Selena Gomez y Benny Blanco

La pareja más esperada de la noche deslumbra en la alfombra roja con looks contrastantes y una química imposible de ignorar. Selena, con un vestido rojo vibrante de silueta elegante, y Benny, en un traje negro impecable, son la viva imagen de la sofisticación moderna. Su reciente compromiso los convierte en una de las duplas más seguidas del momento, combinando éxito musical y estilo.

Lisa

Lisa, actriz de la última temporada de The White Lotus, debutó en la alfombra roja de los Emmy 2025 con un vestido rosa de ensueño, silueta etérea y cola dramática que capturó flashes y titulares. Con un fandom global procedente del K-Pop, su presencia no solo simboliza diversidad y frescura en la industria, sino que también consolida su influencia mediática como una de las artistas más comentadas del año.

Emmy Awards - Lisa

Frazer Harrison/Getty Images

Los 77th Primetime Emmy Awards de 2025 son más que una premiación: son una pasarela de moda y narrativa pop. Pedro Pascal, Selena Gomez & Benny Blanco y Lisa encarnan el espíritu de esta edición. El talento, estilo y un magnetismo que conecta con audiencias en todo el mundo.

moda
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
giorgio-armani-testamento-herederos
Personalidades
Sale a la luz el testamento y los herederos de Giorgio Armani
September 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Charlie Kirk and his family
Personalidades
¿Quién es la familia de Charlie Kirk? El activista asesinado en la universidad de Utah
September 11, 2025
 · 
Tania Franco
Charlie Kirk
Personalidades
Charlie Kirk reveló cómo le gustaría ser recordado
September 11, 2025
 · 
Tania Franco
elon-musk-larry-ellison.jpg
Personalidades
El es el empresario que destronó a Elon Musk como la persona más rica del mundo
September 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
esposo-de-kristin-cabot.jpeg
Personalidades
Esposo de Kristin Cabot rompe el silencio tras polémica por infidelidad expuesta
Andrew Cabot, empresario y CEO de Privateer Eum, habló por primera vez tras el escándalo que involucró a su esposa, Kristin Cabot, y al CEO de Astronomer, Andy Byron, en un concierto de Coldplay en Massachusetts
September 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
carlos-alcaraz-nueva-novia-modelo
Personalidades
Carlos Alcaraz tiene nueva novia, se trata de la ex de Constantino de Grecia
El tenista número 1 del mundo de 22 años de edad, ha desatado rumores de romance
September 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
poderozaz-mujeres-que-inspiran-mujeres-que-trascienden.png
Personalidades
PODEROZAZ: Mujeres que Inspiran, Mujeres que Trascienden
September 10, 2025
 · 
Caras
princesa-hija-de-marruecos.jpeg
Personalidades
La hija del rey de Marruecos es una apasionada por el lujo
Lalla Khadija, llevó un bolso de Dior y unos pendientes de Piaget, en su primer acto tras cumplir la mayoría de edad
September 09, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Funeral de Giorgio Armani - Miguel Ángel Silvestre
Personalidades
Las fotos del funeral de Giorgio Armani en Italia, ¿Dónde fue y quiénes asistieron?
El diseñador falleció a los 91 años fue despedido en una ceremonia privada, grandes personalidades asistieron a despedirse del maestro italiano
September 08, 2025
 · 
Tania Franco