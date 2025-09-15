Suscríbete
Entretenimiento

Quién es Owen Cooper, el actor más joven en ganar un Emmy

Owen de 15 años se llevó la estatuilla por “Adolescencia”

September 14, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
adolescencia-owen-cooper-quien-es-premios-emmy.jpg

Jamie Miller de “Adolescencia” es interpretado magistralmente por el joven Owen Cooper

ESPECIAL

Owen Cooper es el mejor actor de reparto en miniserie por “Adolescencia” y hace historia en los Premios Emmy, al ser el más joven en ganar cualquiera de las categorías de los premios.

Cooper logró imponer ante grandes figuras de Hollywood, como Javier Bardem, con quien competía en la misma categoría por su trabajo en la serie de Netflix “Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menendez”.

77th Primetime Emmy Awards - Owen Cooper

LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Owen Cooper accepts the Outstanding Supporting Actor in a Limited or Anthology Series or Movie award for “Adolescence” onstage during the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images)

Kevin Winter/Getty Images

Cuando recibió el galardón, Owen no lo podía creer, ya que mencionó que hace tres años no era “nadie” y que hace poco había empezado a tomar clases de actuación, sin pensar que terminaría ganando un Emmy.

“Esto es muy surreal, empecé clases de actuación hace un par de años, pero no esperé estar aquí y esta noche prueba que si escuchas y sales fuera de tu zona de confort puedes lograr todo y yo no era nadie hace tres años.Lo que sea puede ser posible. Gracias a mis padres, a mi familia, a los que amo.. a Netflix, el nombre está aquí, pero les pertenece a todos detrás de cámaras”, dijo.

Owen Cooper estudió actuación en la escuela The Drama Mob, hace un par de años, es originario de Warrington, Inglaterra, hijo de una cuidadora y un trabajador del sector tecnológico. Antes de su primer papel no había actuado en nada de manera oficial, es decir su carrera inició con la serie por la que ganó el Emmy.

El joven saltó a la fama gracias a su papel en “Adolescencia”, una miniserie británica de Netflix, donde dio vida a Jamie Miller, un chico de 13 años acusado de asesinar a una compañera de su escuela.

“Adolescencia”, se estrenó hace unos meses, y se convirtió en un fenómeno que abrió una de las conversaciones más importantes sobre el papel de las redes sociales en la vida de las generaciones más jóvenes.

Con una carrera en ascenso y uno de los futuros más prometedores, el joven actor fue elegido para dar vida al joven Heathcliff en la nueva versión de “Cumbres Borrascosas”, protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi.

Owen Cooper Premios Emmy adolescencia
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
kendall-jenner-dejara-el-modelaje.jpg
Entretenimiento
Kendall Jenner dejará el modelaje para dedicarse a su pasión
September 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
alexis-ayala-infarto.jpg
Entretenimiento
Alexis Ayala revela que intentó quitarse la vida tras fuerte crisis
September 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
martha higareda lewis howes
Entretenimiento
Martha Higareda revela que está esperando dos niñas
September 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
cynthia-rodriguez-miss-universo-mexico-juradojpg
Entretenimiento
Cynthia Rodríguez debuta como jurado en la final de Miss Universo México 2025
September 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
andra-bocelli-karolgjpeg
Entretenimiento
Karol G cumple su sueño de cantar junto a Andrea Bocelli en El Vaticano
La colombiana brilló por su talento y carisma en Grace For The World, con un look firmado por Pharrell Williams
September 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
taylor-swift-citada-juicio-blake-lively-justin-baldonijpg
Entretenimiento
Taylor Swift citada a declarar en el juicio entre Blake Lively y Justin Baldoni
La cantante que recién se ha comprometido ha sido citada como testigo en el juicio entre los actores
September 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
georgina-rodriguez-estaria-embarazada.jpeg
Entretenimiento
Georgina Rodríguez desata rumores de embarazo en glamuroso evento
A un mes de anunciar su compromiso con Cristiano Ronaldo, la influencer podría dar otra sorpresa
September 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
gabriella-broks-quien-es-la-prometida-de-liam-hemsworth.jpeg
Entretenimiento
Ella es Gabriella Brooks, la guapa prometida de Liam Hemsworth
La modelo australiana de 29 años se casará con el actor
September 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
laura-pausini.png
Entretenimiento
Laura Pausini anuncia su gran regreso: un nuevo sencillo, un nuevo álbum y una nueva gira
Este viernes, Laura Pausini estrena su nuevo sencillo “Mi historia entre tus dedos”
September 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez