Quién es Owen Cooper, el actor más joven en ganar un Emmy

Owen Cooper es el mejor actor de reparto en miniserie por “Adolescencia” y hace historia en los Premios Emmy, al ser el más joven en ganar cualquiera de las categorías de los premios.

Cooper logró imponer ante grandes figuras de Hollywood, como Javier Bardem, con quien competía en la misma categoría por su trabajo en la serie de Netflix “Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menendez”.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Owen Cooper accepts the Outstanding Supporting Actor in a Limited or Anthology Series or Movie award for “Adolescence” onstage during the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images) Kevin Winter/Getty Images

Cuando recibió el galardón, Owen no lo podía creer, ya que mencionó que hace tres años no era “nadie” y que hace poco había empezado a tomar clases de actuación, sin pensar que terminaría ganando un Emmy.

“Esto es muy surreal, empecé clases de actuación hace un par de años, pero no esperé estar aquí y esta noche prueba que si escuchas y sales fuera de tu zona de confort puedes lograr todo y yo no era nadie hace tres años.Lo que sea puede ser posible. Gracias a mis padres, a mi familia, a los que amo.. a Netflix, el nombre está aquí, pero les pertenece a todos detrás de cámaras”, dijo.

Owen Cooper estudió actuación en la escuela The Drama Mob, hace un par de años, es originario de Warrington, Inglaterra, hijo de una cuidadora y un trabajador del sector tecnológico. Antes de su primer papel no había actuado en nada de manera oficial, es decir su carrera inició con la serie por la que ganó el Emmy.

El joven saltó a la fama gracias a su papel en “Adolescencia”, una miniserie británica de Netflix, donde dio vida a Jamie Miller, un chico de 13 años acusado de asesinar a una compañera de su escuela.

“Adolescencia”, se estrenó hace unos meses, y se convirtió en un fenómeno que abrió una de las conversaciones más importantes sobre el papel de las redes sociales en la vida de las generaciones más jóvenes.

Con una carrera en ascenso y uno de los futuros más prometedores, el joven actor fue elegido para dar vida al joven Heathcliff en la nueva versión de “Cumbres Borrascosas”, protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi.