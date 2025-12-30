Noah Schnapp confiesa que no sabía quién era Winona Ryder cuando comenzó “Stranger Things”

Cuando “Stranger Things” comenzó a rodarse, Noah Schnapp tenía apenas 10 años. Esa edad explica una de las confesiones más sorprendentes que el actor hizo recientemente: no sabía quién era Winona Ryder, la actriz que da vida a Joyce Byers, su mamá en la ficción.

La anécdota salió a la luz durante su participación en The Kelly Clarkson Show, donde Schnapp habló con honestidad —y mucho humor— sobre lo que significó crecer prácticamente frente a las cámaras de una de las series más exitosas de Netflix.

No la conocía cuando empezamos, era muy pequeño y bastante inculto. El año pasado vi prácticamente todas sus películas y ahora soy súper fan. Y, honestamente, probablemente fue mejor no haberlo hecho durante el rodaje, porque ahora la admiro muchísimo. Noah Schnapp.

Durante la charla, Schnapp también habló del final de la serie y del impacto emocional que tuvo despedirse de un proyecto que ha marcado casi toda su vida. Reveló que fue el miembro más joven del elenco y que decir adiós a Stranger Things no fue sencillo. “Es todo lo que he conocido. Ese último día fue muy duro”, confesó, adelantando que prefiere no ver el episodio final en Año Nuevo para evitar las lágrimas.

La confesión de no saber que Winona Ryder era una leyenda de Hollywood, a pasar a admirarla profundamente como colega y como ícono del cine, demuestra cómo vimos crecer a través de la pantalla a nuestro querido Will Byers.