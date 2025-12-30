Suscríbete
Mel Gibson y Rosalind Ross se separan tras 9 años y un hijo en común

Una de las parejas más icónicas de Hollywood acaban de anunciar que desde hace un año decidieron tomar caminos separados

Diciembre 30, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Tiempo después de su separación, Mel Gibson y Rosalind Ross dieron a conocer que su separación se dio en buenos términos por el bienestar de su hijo Lars de 8 años. “Aunque es triste terminar este capítulo en nuestras vidas, somos bendecidos con un hermoso hijo y seguiremos siendo los mejores padres posibles”, dijeron a People el actor de 69 años y la guionista de 35.

Cabe recordar que la pareja se conoció en 2014 por amigos en común y tiempo después comenzaron a salir y en 2017 le dieron la bienvenida a su único hijo. El actor de Hollywood tiene ocho hijos de su relación con otras dos mujeres con las que estuvo casado, Robyn Moore con quien tuvo siete hijos, y la cantante rusa Oksana Grigorieva, con quien tuvo a su hija Lucía.

Finalmente, el director y su novia la guionista 34 años menor que él, decidieron tomar caminos separados tras casi una década juntos. Uno de los episodios más difíciles que enfrentaron como pareja fue la pérdida de su casa en Malibú, valuada en 14.5 millones de dólares, durante los incendios forestales que afectaron a Los Ángeles en enero de 2025.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
