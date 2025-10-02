Entretenimiento
Mel Gibson
¡Casi una década! Esto tardó Mel Gibson en escribir La Resurrección de Cristo
La esperada secuela de La Pasión de Cristo llegará en 2027, después de más de siete años de escritura y preparación
October 02, 2025
·
Tania Franco
Renata Notni protagonizará “Coyote” junto a Mel Gibson
Mel Gibson y la actriz mexicana protagonizarán juntos el nuevo thriller que Hollywood filmará en México
October 02, 2025
·
Diana Laura Sánchez