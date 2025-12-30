Suscríbete
Las emotivas palabras con las que Aislinn Derbez se despidió de su mamá

La actriz compartió un mensaje íntimo y profundo tras la muerte de su madre, una reflexión sobre el amor, el perdón y la aceptación

Diciembre 30, 2025 • 
Tania Franco
La actriz Aislinn Derbez conmovió a sus seguidores al compartir un mensaje profundamente personal tras el fallecimiento de su mamá, Gabriela Michel, quien murió a los 65 años a causa de un infarto el 24 de noviembre de 2025. Lejos de un adiós convencional, la actriz eligió palabras cargadas de honestidad emocional, reconociendo la complejidad de su relación y el impacto que esta tuvo en la mujer que es hoy.

“Tal vez algún día me atreva a hablar más de nosotras… creo que aún no es ese momento”, escribió Aislinn, dejando claro que el duelo sigue siendo un proceso íntimo y en construcción. En su mensaje, definió su vínculo como la relación más compleja de su vida: una historia marcada por quiebres, reconstrucciones y aprendizajes profundos.

La actriz reflexionó sobre cómo esa relación influyó directamente en su forma de enfrentar la vida, en su sensibilidad, su fuerza y su manera intensa de sentir el mundo. Reconoció que, a partir de una historia imperfecta, aprendió a sostenerse, cuidarse y buscar herramientas emocionales que hoy comparte con otros para acompañarlos en sus propios procesos de dolor.

Uno de los pasajes más conmovedores del mensaje llega cuando Aislinn habla de soltar: aceptar lo que nunca fue, hacer las paces con los sueños que no se cumplieron y reconocer que, incluso en el caos, hubo una fuerza formadora más poderosa que cualquier ideal de perfección.

“Te dejo ir con amor. Con perdón. Con compasión. Y con profunda aceptación y gratitud”, escribió, cerrando su despedida con un deseo lleno de ternura: que su mamá encuentre una vida más suave, menos caótica y más amorosa consigo misma.

El mensaje culmina con una declaración sencilla y contundente: “Te amo por siempre mamá”. Un adiós que, más que despedida, se lee como un acto de reconciliación emocional y amor incondicional, y que ha resonado profundamente entre quienes atraviesan procesos similares de duelo y sanación.

Aislinn Derbez
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
