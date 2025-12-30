Suscríbete
Entretenimiento

George Clooney y su familia obtienen la nacionalidad francesa

El actor estadounidense, su esposa Amal y sus dos hijos obtuvieron la nacionalidad, según un decreto de naturalización publicado en el Diario Oficial

Diciembre 30, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Amal-y-George-Clooney-ciudadania-francesa.jpg

George Clooney, su esposa nacida en Líbano y sus dos hijos en común, Ella y Alexander, ambos nacidos en Reino Unido obtuvieron la nacionalidad francesa por decreto. En el documento figuran una larga lista de naturalizaciones. El aviso del gobierno indica que la abogada de derechos humanos Amal Clooney fue naturalizada con su nombre de soltera, Amal Alamuddin. El informe también incluyó el segundo nombre de George Clooney Timothy.

Cabe mencionar que la familia pasa mucho tiempo en Francia, en 2021 adquirió una propiedad y una zona de viñedos en Brignoles, en el departamento del Var, al sureste de Francia. En una entrevista con Esquire en octubre, Clooney describió su “granja en Francia”, como su residencia principal. “Me preocupaba criar a nuestros hijos en Los Ángeles, en la cultura de Hollywood. No quiero que anden preocupados por los paparazzi. No quiero que los comparen con los hijos famosos de otras personas”, dijo.

En dicho país, ha sido condecorado como Oficial de la Orden de las Artes y las Letras en 2016. En recientes entrevistas, Clooney dijo que estaba tratando de aprender francés usando una app de idiomas, pero que sigue hablándolo “horrible, horrible”, aunque dijo que su esposa y sus hijos lo hablan perfectamente.

George Clooney
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
WhatsApp Image 2025-12-29 at 11.51.07 AM.jpeg
Entretenimiento
Miles Teller regaló a su esposa una réplica de su vestido de novia que se quemó en incendios de LA
Diciembre 29, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
donald-trump-sydney-sweeney.jpg
Entretenimiento
Christian Pulisic rompe el silencio sobre los rumores de noviazgo con Sydney Sweeney
Diciembre 29, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
millie-bobby-brown-denuncia-compañero-stranger-things.jpg
Entretenimiento
Las críticas que ha recibido Millie Bobby Brown por la última temporada de “Stranger Things”
Diciembre 29, 2025
 · 
Tania Franco
beyonce-1200x675.jpg
Entretenimiento
Beyoncé se convierte en multimillonaria, es la quinta artista en superar los mil millones de dólares
Diciembre 29, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
georgina-rodriguez-cristiano-ronaldojpeg
Entretenimiento
Cristiano Ronaldo compra dos propiedades en el Mar Rojo
La pareja adquirió dos lujosas villas en una isla privada a las que solo se llega en Yate o Hidroavión privado
Diciembre 29, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
.jpeg
Entretenimiento
Qué artistas cantaron en la final del Mundial de Clubes
J Balvin, Doja Cat y Coldplay deslumbraron en histórico show de medio tiempo
Julio 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
WhatsApp Image 2025-12-28 at 4.51.06 PM.jpeg
Entretenimiento
De qué murió la icónica Brigitte Bardot
A los 91 años falleció la leyenda del cine francés, actriz, cantante y defensora de los derechos de los animales
Diciembre 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
sasha montenegro hijos
Entretenimiento
Así lucen actualmente Nabila y Alexander, los herederos de la fortuna de Sasha Montenegro y José López Portillo
Fruto de su polémica relación y posterior matrimonio, Sasha Montenegro y José López Portillo tuvieron dos hijos: Nabila y Alexander, quienes han procurado llevar una vida paralela a la de sus mediáticos padres. Así lucen actualmente los herederos de la fortuna de los López Portillo-Montenegro
Febrero 15, 2024
 · 
Andrea Ávila