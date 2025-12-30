George Clooney y su familia obtienen la nacionalidad francesa

George Clooney, su esposa nacida en Líbano y sus dos hijos en común, Ella y Alexander, ambos nacidos en Reino Unido obtuvieron la nacionalidad francesa por decreto. En el documento figuran una larga lista de naturalizaciones. El aviso del gobierno indica que la abogada de derechos humanos Amal Clooney fue naturalizada con su nombre de soltera, Amal Alamuddin. El informe también incluyó el segundo nombre de George Clooney Timothy.

Cabe mencionar que la familia pasa mucho tiempo en Francia, en 2021 adquirió una propiedad y una zona de viñedos en Brignoles, en el departamento del Var, al sureste de Francia. En una entrevista con Esquire en octubre, Clooney describió su “granja en Francia”, como su residencia principal. “Me preocupaba criar a nuestros hijos en Los Ángeles, en la cultura de Hollywood. No quiero que anden preocupados por los paparazzi. No quiero que los comparen con los hijos famosos de otras personas”, dijo.

En dicho país, ha sido condecorado como Oficial de la Orden de las Artes y las Letras en 2016. En recientes entrevistas, Clooney dijo que estaba tratando de aprender francés usando una app de idiomas, pero que sigue hablándolo “horrible, horrible”, aunque dijo que su esposa y sus hijos lo hablan perfectamente.