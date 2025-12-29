Suscríbete
Cristiano Ronaldo compra dos propiedades en el Mar Rojo

La pareja adquirió dos lujosas villas en una isla privada a las que solo se llega en Yate o Hidroavión privado

Diciembre 29, 2025 
Diana Laura Sánchez
El futbolista Cristiano Ronaldo y su esposa sumaron dos propiedades a su catálogo en un exclusivo complejo ubicado en el Mar Rojo de Arabia Saudita, un sitio reservado para multimillonarios que forma parte del archipiélago Blue Hole.

La isla está rodeada de arrecifes de coral y su nombre Nujuma está inspirado en el significado de “estrellas” en árabe. Estas propiedades adquiridas por el astro portugués forman parte del complejo llamado The Red Sea Residences.

Cristiano Ronaldo dijo que buscaba un sitio que ofreciera calidez y privacidad a él y a su familia, “El Mar Rojo es un lugar verdaderamente extraordinario. Desde nuestra primera visita, Georgina y yo sentimos una conexión con la isla y su belleza natural; es un lugar donde nos sentimos en paz. Ahora que tenemos un hogar aquí. Podemos disfrutar de tiempo de calidad con la familia en total privacidad y serenidad cuando queramos”.

Los desarrolladores del exclusivo destino que cuenta con 19 villas ultraprivadas sobre arenas blancas y rodeadas de aguas cristalinas, expresaron, “nos complace dar la bienvenida a Cristiano y Georgina a la comunidad de The Red Sea Residences. Su decisión de ser propietarios aquí refleja el atractivo del destino entre quienes buscan aventura con privacidad, lujo y naturaleza”.

