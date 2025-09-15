El príncipe Harry defiende su libro “Spare” y dice que tiene la conciencia tranquila

El príncipe Harry habló de su libro “Spare”, su autobiografía publicada hace más de dos años que aún genera polémica dentro de la familia real.

En entrevista con The Guardian, durante su visita a Kiev con la Invictus Games Foundation, el hijo menor del rey Carlos III dijo que “tiene la conciencia tranquila” respecto a lo que escribió en sus memorias.

“Esto no fue un asunto de venganza, sino de responsabilidad”, señaló el duque de Sussex, explicando que su intención fue responder a lo que se decía en la prensa sobre su vida. “No creo haber sacado mis trapos sucios. Era un mensaje difícil, pero lo hice lo mejor que pude”, añadió sobre su libro que para muchos fue un ataque frontal contra la monarquía británica, pese a ello, Harry insistió que se trató de una forma de dar su versión de los hechos.

Sus declaraciones surgen después de su reciente encuentro con su padre, una reunión breve de menos de una hora.

Durante la conversación, Harry dijo que su prioridad es construir un entorno más estable para sus hijos. “Quiero que crezcan sabiendo de dónde vienen, pero también disfrutando de la libertad que tenemos fuera del Reino Unido”.

“Estoy muy feliz conmigo mismo y con la vida que llevo”, concluyó Harry, quien reconoció que los últimos cuatro años, han estado marcados por el estrés y la incertidumbre debido a los litigios y revelaciones familiares.