Quién es Elaine Haro, la séptima eliminada de La Casa de los Famosos México

En la post gala, la exintegrante de LCDLFM se reunió con Wendy Guevara y Riardo Margaleff para hablar de sus sentir tras abandonar la casa. Elaine Haro se mostró vulnerable y expresó, “me siento muy orgullosa, tal vez en momentos dentro de la casa fui muy dura conmigo misma, pensando cosas fuertes, si lo estaba haciendo bien, si lo estaba haciendo mal... Quiero de ahora en adelante admirarme más y aplaudirme más las cosas que hago”.

La actriz dijo que siempre se mostró auténtica durante su estancia en la casa. “Me mostré tal y como soy, con mis cositas malas, buenas, traté siempre de dar luz.

Por otro lado, se refirió a su acercamiento sentimental con Aarón Mecury, con quien tuvo una conexión especial. “Voy a tratar de fluir mucho, le agradezco esa historia bonita que en algún momento dimos de ‘Romeo y Julieta’”.

“La verdad que me cae muy bien Aarón, es bien lindo. Yo sí sentí una fuerte conexión con él pero al final no se terminó dando nada. Veremos, yo creo que se queda en veremos, no sabemos qué es lo que podría pasar”, añadió.

Para quienes aún no saben quién es Elaine Haro, es una cantante y actriz mexicana que inició su carrera en la televisión, hasta ser cantante de música regional mexicana.

Elaine Haro se dio a conocer en el programa de talentos “Pequeños Gigantes”, donde enamoró por su carisma y su potente voz. Su participación en el programa la llevó a explorar facetas del mundo del espectáculo, incluyendo la actuación en telenovelas como “Mi marido tiene familia” y “La jefa del campeón”.

Por otro lado, la joven incursiona en el género regional mexicano. Su talento la ha llevado a colaborar con famosos artistas, interpretando tanto baladas como canciones más rítmicas.