Jenna Ortega impacta con su look en los Emmy 2025

La actriz de Wednesday brilló en los Emmy con un vestido joya de Givenchy que parece una obra de arte

September 14, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Jenna Ortega desfiló por la alfombra de los Premios Emmy, que reconocieron lo mejor de la televisión estadounidense este domingo.

La famosa actriz dejó con la boca abierta a todos por su atuendo, un vestido joya lleno de gemas y perlas que eligió para la 77ª entrega de los Premios Emmy.

Jenna compitió por la estatuilla por su protagónico en Wednesday, la serie que conquistó a los fans de la estética gótica.

La aparición de Jenna Ortega en la alfombra roja acaparó la atención por su look de Givenchy, creado por la reconocida diseñadora Sarah Burton, que parecía una pieza escultórica y no un vestido tradicional.

La parte superior del look estaba elaborada a base de cristales, perlas y piedras preciosas colocadas para cubrir lo esencial, mientras que la falda negra con abertura pronunciada aportaba movimiento a la silueta.

Su peinado ligeramente despeinado con efecto mojado en algunos mechones, y el maquillaje de tonos intensos con sombras grises y labios borgoña.

